Роскомнадзор выступил с предложением к компаниям Google и Apple. Ведомство хочет, чтобы они помогли бороться с распространением нелегального контента в России.
Если договорённость о сотрудничестве будет принята, в рамках закона о запрете пиратских приложений Google и Apple должны выявлять у себя в магазинах приложения с краденым контентом и удалять их или блокировать на территории РФ. Компании также должны будут реагировать на жалобы правообладателей и пользователей, выявляющих пиратский контент, и блокировать приложения, в которых он распространяется.
«Компаниям Google и Apple предложено организовать оперативное взаимодействие в рамках закона о защите интересов обладателей прав на произведения, распространяемые с использованием мобильных приложений», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
1 октября 2020 года в России вступил в силу закон, уточняющий порядок исполнения решений судов магазинами приложений при нарушении приложениями авторских прав на распространяемые произведения. При этом у Роскомнадзора не так много рычагов давления на Google и Apple, которым принадлежат наиболее популярные магазины приложений, поскольку эти компании зарегистрированы не в России.
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