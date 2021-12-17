



Руководству Google направлено письмо Роскомнадзора с требованием снять ограничения с ютуб-канала RT auf Sendung, который был заблокирован сразу после запуска. Ведомство посчитало действия YouTube актом цензуры, которая запрещена Конституцией РФ.



В Роскомнадзоре подсчитали, что в 2020 и 2021 годах YouTube 25 раз ограничивал доступ к каналам российских СМИ, причём чаще других под блокировку попадал и ресурсы Russia Today. Ведомство напомнило, что по российскому законодательству сайт могут признать причастным к нарушениям прав и свобод человека, а включить в специальный реестр и ограничить доступ к нему частично или полностью.



В сентябре этого года другие немецкие каналы RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFR) — были заблокированы на YouTube за нарушение правил использования площадки (в частности, из-за размещения ложной информации о COVID-19). Представитель Google тогда рассказывал, что оба канала пытались обойти запрет на загрузку нового контента, поэтому были закрыты без возможности восстановления. YouTube так и не разблокировал их, несмотря на требования Роскомнадзора.







