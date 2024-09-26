Роскомнадзор рассказал, что будет с теми, у кого слишком много SIM-карт





В 2025 году вступит в силу норма, ограничивающая количество SIM-карт, которые могут принадлежать одному владельцу — не более 20 для граждан РФ и не более 10 для лиц без российского гражданства. В Роскомнадзоре подсчитали, что под это ограничение попадают почти 25 тысяч человек, которым суммарно принадлежит примерно 6 миллионов телефонных номеров (то есть около 240 в среднем на каждого).



Операторы при обращении абонента для заключения договора обязаны проверять, сколько номеров на него уже зарегистрировано. Если он уже достиг лимита, ему откажут в выдаче новой SIM-карты. У операторов появится обязанность проверить, по сколько номеров принадлежит их абонентам. При выявлении абонента более чем с 20 номерами ему предложат в течение полугода со дня вступления в силу закона устранить нарушение — например, отказаться от «лишних» номеров. Если абонент не предпримет никаких действий, оператор отнимет у него номера по своему усмотрению.



Роскомнадзор пояснил, что делать тем абонентам, которые уже владеют более чем 20 номерами мобильных телефонов. У них будет возможность выбрать, какие номера остаются за ними, а оставшиеся предложат оформить на других людей (например, родственников и знакомы). При этом номером должен пользоваться тот человек, на кого он оформлен.





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