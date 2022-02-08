Онлайн-кинотеатры — Okko, Premier, ivi, Netflix, «Кинопоиск»;

Новостные агрегаторы — «Яндекс.Новости», «Новости MailRu»;

Соцсети — Instagram, Twitter, YouTube, Facebook;

СМИ — «Коммерсантъ», «Эхо Москвы», ТАСС, «АиФ»;

Прочие — «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Видео», RuTube и т.д.

Роскомнадзор определил список веб-ресурсов, которые должны в сжатые сроки начать подсчитывать свою аудиторию и передавать данные властям. Об этом сообщает РБК.Согласно источнику, комиссия по отбору уполномоченной организации по исследованию объема аудитории при Роскомнадзоре составила и согласовала список из 79 веб-ресурсов, которые официально работают в России. Власти считают, что аудитория всех этих сайтов и сервисов требует постоянного подсчета и анализа. Поэтому теперь в кратчайшие сроки каждая компания из списка должна установить на свой сайт специальный счетчик от аналитической компании Mediascope.Перечень включает все самые популярные ресурсы в рунете:Напомним, что ранее, пару лет назад, норматив о подсчете аудитории рунета уже выходил, но носил тогда добровольный характер. По этой причине некоторые корпорации отказались устанавливать счетчики — тот же Яндекс в 2019-м убрал все счетчики Mediascope со своих сайтов. Эксперты рекламного рынка тогда выразили мнение, что Яндекс хотел скрыть какую-то неудобную для него правду о посещаемости.Теперь же обойти новый закон не удастся — он обязывает ресурсы подсчитывать свою аудиторию в принудительном порядке. И это может стать серьезной проблемой, потому что далеко не все компании — особенно зарубежные — хотят предоставлять полную информацию о своей посещаемости. Тот же Google принципиально не использует никаких счетчиков, кроме своих собственных, и пока неясно, пойдет ли он на беспрецедентные уступки для России. Если да, то пользователей YouTube тоже начнут регулярно считать. То же касается компании Meta — Цукерберг привык подсчитывать и анализировать своих пользователей строго самостоятельно и может не захотеть делиться этими данными с властями РФ.Любопытно, что управляющий директор Яндекса Тигран Худавердян входит в комиссию при Роскомнадзоре, но на обсуждении указанного выше списка и нормативов отсутствовал.