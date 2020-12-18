



Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту о штрафах для хостинг-провайдеров и сайтов, которые не удаляют страницы с запрещённым в России контентом. Если этот законопроект будет принят, иностранным сайтам, вроде YouTube, Twitter и Facebook, грозят огромные штрафы.



Изначально в законопроекте было прописано, что хостинг-провайдера можно оштрафовать на сумму от 4 до 8 миллионов рублей, но с недавними поправками появилась привязка к выручке — от 5 до 10% от годовой выручки компании, но не менее 4 миллионов рублей.



Сами сайты, которые не удаляют запрещённую информацию, сначала предлагалось штрафовать на 8-15 миллионов рублей, однако в новой редакции законопроекта предложен другой способ исчисления — от 10 до 20% выручки за год, но не менее 8 миллионов рублей.



Авторы документа отмечают, что к апрелю 2020 года из YouTube не удалено 10482 страницы с запрещенной информацией, из Twitter — 1462, из Instagram — 1435, а из Facebook — 362. Именно эти сайты, по их словам, чаще всего допускают нарушение российского законодательства.



У Facebook и Twitter, которых потенциально можно будет штрафовать по этому закону, нет российских представительств, а Google LLC неоднократно выступала в российских судах ответчиком по делам о штрафах за отказ удалять из поисковой выдачи ссылки на запрещённые сайты.



Из текста законопроекта непонятно, кого предлагают штрафовать депутаты — российские представительства компаний или головные офисы. Как посчитала «Медуза», с учётом выручки за 2019 год для ООО «Гугл» штраф составил бы почти 15 миллиардов рублей (204 миллиона долларов), а для Google LLC более 32 миллиардов долларов. Facebook мог бы быть оштрафован на 14 миллиардов долларов, а Twitter на 700 миллионов долларов.







