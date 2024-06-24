Роскомнадзор усилил борьбу с мошенниками. Абоненты операторов без «Антифрода» попали под раздачу

Фархад
Smartphone

С сегодняшнего дня мобильные операторы начали блокировать звонки от абонентов компаний, не подключённых к системе «Антифрод», в соответствии с требованием Роскомнадзора. Об этом пишет РБК.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

ФГУП «Главный радиочастотный центр» оповестило операторов связи о необходимости блокировки звонков от абонентов, номера которых не внесены в базу системы «Антифрод». Если оператор не подключён к этой системе, то его абоненты не смогут звонить другим людям.

«Согласно им (рекомендациям), компания должна разрывать звонок на свою сеть, если номер вызывающего абонента не подключён к «Антифроду». Формально у операторов есть 120 дней на выполнение требования, но некоторые участники рынка применили методические рекомендации раньше. Логичнее было бы продлить сроки подключения к «Антифроду» таким компаниям, чем оказывать на них давление в виде реальной блокировки вызовов с их сетей, ведь страдают их абоненты», — заявил в интервью РБК гендиректор «ТелеСтор» Никита Капитанский.

В РКН отметили, что к «Антифроду» уже подключено более 95% операторов. Ведомство считает, что такие меры направлены на борьбу с мошенниками и вымогателями, которые звонят с подменных номеров.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
РБК
Cсылки по теме:
Мобильный интернет слабеет в регионах. Все оборудование уходит на поддержку Москвы
10 миллионов SIM-карт под угрозой блокировки Роскомнадзором. Как не лишиться связи?
Операторы улучшили условия связи для стран активной релокации

Рекомендации

Рекомендации

Apple дала людям «Локатор», а они делают в нём мерзости в промышленных масштабах
Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел планету совершенно нового типа. Красота неземная!
В пунктах выдачи Wildberries появилось унизительное правило
Пользователи нашли замену Windows 11 и активно переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии