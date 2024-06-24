Роскомнадзор усилил борьбу с мошенниками. Абоненты операторов без «Антифрода» попали под раздачу

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«Согласно им (рекомендациям), компания должна разрывать звонок на свою сеть, если номер вызывающего абонента не подключён к «Антифроду». Формально у операторов есть 120 дней на выполнение требования, но некоторые участники рынка применили методические рекомендации раньше. Логичнее было бы продлить сроки подключения к «Антифроду» таким компаниям, чем оказывать на них давление в виде реальной блокировки вызовов с их сетей, ведь страдают их абоненты», — заявил в интервью РБК гендиректор «ТелеСтор» Никита Капитанский.

С сегодняшнего дня мобильные операторы начали блокировать звонки от абонентов компаний, не подключённых к системе «Антифрод», в соответствии с требованием Роскомнадзора. Об этом пишет РБК.ФГУП «Главный радиочастотный центр» оповестило операторов связи о необходимости блокировки звонков от абонентов, номера которых не внесены в базу системы «Антифрод». Если оператор не подключён к этой системе, то его абоненты не смогут звонить другим людям.В РКН отметили, что к «Антифроду» уже подключено более 95% операторов. Ведомство считает, что такие меры направлены на борьбу с мошенниками и вымогателями, которые звонят с подменных номеров.