По данным ТАСС, Роскомнадзор составил шесть протоколов в отношении Twitter и по пять — в отношении Google и Facebook. Документы переданы в суд, где будет приниматься решение о наложении штрафов на эти компании.
Протоколы составлены по факту отказа удалять информацию, которую Роскомнадзор счёл незаконной. Какая именно информация, не уточняется.
По каждому протоколу предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Таким образом, Twitter может быть оштрафован на сумму до 24 миллионов рублей, а штраф для Google и Facebook может составить по 20 миллионов рублей или меньше.
У Роскомнадзора и раньше были претензии к зарубежным компаниям из-за того, что они не удаляют информацию по запросам российских властей. Самым злостным нарушителем оказался Twitter, который на протяжении нескольких лет игнорирует такие запросы. В марте 2021 года Роскомнадзор обязал российских операторов и провайдеров замедлять исходящий и входящий трафик Twitter, из-за чего пользоваться этим сервисом без VPN и других средств маскировки стало затруднительно. В Twitter достаточно быстро загружается только текст, на загрузку картинки может уходить несколько десятков секунд, а запустить видео почти нереально.
Twitter продолжает замедляться, несмотря на то, что часть противоправного контента была удалена. Роскомнадзор утверждает, что удаление происходит недостаточно оперативно, и ограничительные меры не будут сняты как минимум до 15 мая.
Роскомнадзор сочетает замедление со штрафами: в апреле 2021 года Twitter был оштрафован за неудаление противоправной информации на 8,9 миллиона рублей. Речь о замедлении Facebook и Google пока не идёт, но очевидно, что Роскомнадзор может замедлить их в любой момент без предупреждения, как было с «Твиттером».
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Почему не в миллиардах?)
Плевать они хотели на РОСКИСЕЛЬКОМПОТ!!!
Руки коротки