



VPN-сервисы VyprVPN и Opera VPN попали под блокировку в России. Как указывает Роскомнадзор на своём сайте, эти сервисы были заблокированы «в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту». Решение вступило в силу 17 июня 2021 года.



В пресс-релизе Роскомнадзора также сообщается о неких «белых списках», в которые включено более 200 технологических процессов 130 российских компаний. Для этих процессов можно будет использовать запрещённые VPN-сервисы, несмотря на их блокировку.



Роскомнадзор пишет, что VyprVPN и Opera VPN были отнесены к «угрозам» постановлением Правительства РФ от 12 февраля № 127. 14 мая 2021 года эти сервисы были проинформированы на сайте ведомства о возможности включения в «белые списки», но не отреагировали на эту информацию. Для попадания в «белый список» VPN-сервисы обязаны блокировать доступ к ресурсам, работа которых запрещена на территории РФ (из-за чего по большей части пропадает смысл их использования).







