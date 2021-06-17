Opera VPN

VPN-сервисы VyprVPN и Opera VPN попали под блокировку в России. Как указывает Роскомнадзор на своём сайте, эти сервисы были заблокированы «в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту». Решение вступило в силу 17 июня 2021 года.

В пресс-релизе Роскомнадзора также сообщается о неких «белых списках», в которые включено более 200 технологических процессов 130 российских компаний. Для этих процессов можно будет использовать запрещённые VPN-сервисы, несмотря на их блокировку.

Роскомнадзор пишет, что VyprVPN и Opera VPN были отнесены к «угрозам» постановлением Правительства РФ от 12 февраля № 127. 14 мая 2021 года эти сервисы были проинформированы на сайте ведомства о возможности включения в «белые списки», но не отреагировали на эту информацию. Для попадания в «белый список» VPN-сервисы обязаны блокировать доступ к ресурсам, работа которых запрещена на территории РФ (из-за чего по большей части пропадает смысл их использования).



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