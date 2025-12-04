Роскомнадзор заблокировал Snapchat в России







Популярное приложение для обмена фото и видео Snapchat официально заблокировано на на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.

По данным правоохранительных органов, приложение использовалось для организации и проведения террористических действий, вербовки исполнителей, а также совершения мошенничества и других преступлений против граждан страны. Ограничение доступа вступило в силу 10 октября 2025 года.В ведомстве отметили, что решение принято в рамках правил централизованного управления сетью связи общего пользования. Под аналогичные меры сегодня попал и FaceTime — сервис видеозвонков, встроенный в гаджеты Apple.Напомним, Snapchat представляет собой один из крупнейших сервисов обмена фото и видео. По данным компании, на конец апреля его ежемесячная аудитория превышала 900 млн активных пользователей.