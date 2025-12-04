Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Роскомнадзор заблокировал Snapchat в России

Фархад

Snap

Популярное приложение для обмена фото и видео Snapchat официально заблокировано на на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По данным правоохранительных органов, приложение использовалось для организации и проведения террористических действий, вербовки исполнителей, а также совершения мошенничества и других преступлений против граждан страны. Ограничение доступа вступило в силу 10 октября 2025 года.

В ведомстве отметили, что решение принято в рамках правил централизованного управления сетью связи общего пользования. Под аналогичные меры сегодня попал и FaceTime — сервис видеозвонков, встроенный в гаджеты Apple.

Напомним, Snapchat представляет собой один из крупнейших сервисов обмена фото и видео. По данным компании, на конец апреля его ежемесячная аудитория превышала 900 млн активных пользователей.

-9
Источник:
Интерфакс
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
У мессенджера Max появится конкурент — российское-китайское приложение «Молния»
В России отключился Apple FaceTime
Лучшие приложения на замену заблокированным звонкам в FaceTime, WhatsApp* и Telegram

Рекомендации

Рекомендации

В России стартует производство «Волги» нового поколения. Наконец забудем про «китайцев»?
«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее
Стив был неправ: этот девайс не нужен буквально никому, но вы всё равно его купите

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

YABLOKOFON
+373
YABLOKOFON
Риторика не меняется,краном террористы и все плохие, а мы защитники. Хтьфу !!!интересно до нового года что то кроме вонючего макса останется в рф?
Вчера в 20:01
#
+21
igadkiya YABLOKOFON
Тах также используется для мошеннических действий в полный рост. Это даже не секрет. Мошенники сами предлагают перейти в тах, чтобы доверчивым гражданам было проще расставаться с деньгами и имуществом.
Вчера в 20:30
#
+21
igadkiya
Открою вам страшную тайну. Любое приложение с функциями социального взаимодействия может использоваться для организации и проведения террористических действий, вербовки исполнителей, а также совершения мошенничества и других преступлений против граждан страны.
С нового года общаться соотечественники должны будут только посредством писем, отправленных через отделения почты России, а передвигаться исключительно на дровнях после уплаты утильсбора.
Вчера в 20:25
#
+577
d’Autriche
Они там вообще под конец года е*анулись? Эти х*есосы теперь все блокировки будут прикрывать «терроризмом»?
Вчера в 21:44
#
Yuri Konst
+179
Yuri Konst d’Autriche
Чёрной икры пережрали походу)
час назад в 23:52
#