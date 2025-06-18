Роскомнадзор запускает тотальную проверку операторов: вот что изменится





Роскомнадзор готовит серьезные изменения в системе контроля над операторами связи. Роскомнадзор готовит серьезные изменения в системе контроля над операторами связи. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

О новых правилах РКН пишут «Ведомости». В рамках нового проверочного листа регулятор потребует раскрытия куда более детальной информации о сетевой инфраструктуре: от маршрутов трафика и точек подключения до MAC- и IP-адресов конечного оборудования.Теперь провайдеры будут обязаны подтвердить прохождение всего интернет-трафика через систему фильтрации технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) и предоставить доступ для специалистов из РКН.Операторы должны раскрыть конкретные устройства, через которые обрабатывается трафик, и технические способы подключения к ним — от сетевых параметров до идентификации. Ранее эти сведения не фигурировали в проверочном листе РКН и не проверялись регулятором. Также вводятся ограничения на доступ к конфиденциальным данным при обслуживании сетей.Как подчеркивают эксперты, новые правила не создают дополнительных обязанностей — они просто уточняют, что именно будет проверяться РКН на практике. Мера станет первым шагом к более глубокой и технически детализированной проверке, особенно в отношении операторов, которые до сих пор игнорируют требования регулятора.