Роскомнадзор запустил масштабную систему борьбы с телефонными мошенниками. Как она работает?



В России начала работу система «Антифрод», которая призвана бороться с телефонным мошенничеством. Об этом сообщают «Ведомости».



Согласно источнику, полное название этой системы — Единая платформа верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Она запущена в российских сотовых сетях Главным радиочастотным центром, который подчиняется Роскомнадзору. Система призвана выявлять и защищать от телефонных мошенников и касается в основном идентификации подменных номеров.



На данный момент к ЕПВВ подключены три крупных оператора: МТС, «Мегафон» и «Вымпелком». Источник отмечает, что для максимальной эффективности её работы требуется подключение всех российских операторов.



Судя по скудным доступным данным, система в автоматическом режиме выявляет вызовы, которые совершаются с подменных номеров — обычно именно этой функцией пользуются телефонные мошенники, чтобы выдать себя за известную компанию или человека. Похоже, что выявленные звонки могут блокироваться системой еще на этапе установления соединения.



В перспективе к ЕПВВ подключатся Tele2, «Ростелеком», а также множество мелких региональных мобильных операторов. Источник «Ведомостей» сообщил, что сейчас у каждого крупного оператора есть своя антифрод-система, а ЕПВВ становится хабом для этих разработок, позволяя им работать совместно.