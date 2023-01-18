Роскомнадзор запустил масштабную систему борьбы с телефонными мошенниками. Как она работает?

Олег

Мошенник


В России начала работу система «Антифрод», которая призвана бороться с телефонным мошенничеством. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно источнику, полное название этой системы — Единая платформа верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Она запущена в российских сотовых сетях Главным радиочастотным центром, который подчиняется Роскомнадзору. Система призвана выявлять и защищать от телефонных мошенников и касается в основном идентификации подменных номеров.

На данный момент к ЕПВВ подключены три крупных оператора: МТС, «Мегафон» и «Вымпелком». Источник отмечает, что для максимальной эффективности её работы требуется подключение всех российских операторов.

Судя по скудным доступным данным, система в автоматическом режиме выявляет вызовы, которые совершаются с подменных номеров — обычно именно этой функцией пользуются телефонные мошенники, чтобы выдать себя за известную компанию или человека. Похоже, что выявленные звонки могут блокироваться системой еще на этапе установления соединения.

В перспективе к ЕПВВ подключатся Tele2, «Ростелеком», а также множество мелких региональных мобильных операторов. Источник «Ведомостей» сообщил, что сейчас у каждого крупного оператора есть своя антифрод-система, а ЕПВВ становится хабом для этих разработок, позволяя им работать совместно. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

Dmitriy
+364
Dmitriy
Минус в том, что подмена CallerID — штука редкая, ей мало кто заморачивается ныне. Так что эффективность в описанном варианте низковата, мягко говоря
час назад в 11:40
#
kardigan
+2971
kardigan Dmitriy
Ну хоть так, чем совсем никак. (Задолбали уё..!
час назад в 11:42
#
Den Prite
+131
Den Prite kardigan
Тут главное создать вид что они с этим борются . А эффект ноль . Это как бить руку которую тебя кормит
49 минут назад
#
Den Prite
+131
Den Prite
Херня все это . Банком это выгодно . И пока есть дурак будут подобные мошенники .
Наверно государству тоже это выгодно что они не шевелятся стол ко времени
48 минут назад
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+53
Nikodimus73
И какова же выгода, можно по подробнее?
27 минут назад
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