Роскомнадзор запустил нейросеть для тотального уничтожения VPN

Александр

Фото freepik

В начале марта в России фактически прекратили работу большинство VPN-сервисов после того, как Роскомнадзор внедрил новые системы анализа трафика на базе искусственного интеллекта. Новая система, которая должна заработать в полную силу в 2026 году, призвана кардинально изменить подход к блокировкам — от грубого закрытия адресов к точечному подавлению нежелательных соединений.

Принцип работы обновлённой системы основан на использовании нейросетей, которые анализируют трафик в реальном времени и выявляют характерные признаки VPN-протоколов. Алгоритмы, работающие на базе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных в сетях операторов, теперь способны распознавать зашифрованный трафик и мгновенно разрывать подозрительные сессии.

При обнаружении VPN-соединения система не просто блокирует доступ, а применяет методику «зашумления» каналов связи. В каналы вбрасываются массивы бесполезных данных, которые перегружают процессоры серверов и вызывают критические задержки и обрывы. По замыслу разработчиков, такой подход позволяет перейти к «изящной хирургии трафика» — точечному замедлению нежелательных ресурсов, как это ранее тестировалось на примере YouTube.

Наиболее серьёзным последствием стало практически полное исчезновение возможности прямого подключения к иностранным серверам. Нейросети РКН теперь блокируют не отдельные IP-адреса, а целые узлы, выискивая характерные признаки VPN-протоколов. Серверы формально остаются доступными и отвечают на запросы, что затрудняет администраторам диагностику проблем, но прямое подключение оказывается либо полностью невозможным, либо крайне нестабильным.

Под массовые блокировки попали даже корпоративные VPN, которые ранее считались защищёнными от ограничений. Единственным способом сохранить работоспособность сервисов остаётся максимально сложная маскировка трафика, чтобы нейросети не могли идентифицировать протоколы. Такая маскировка неизбежно режет скорость в несколько раз и требует постоянных переподключений.

Обновлено: РКН опроверг информацию о блокировке подключений к зарубежным VPN-серверам.

-6
Комментарии

🆎
+51
🆎
Нейросети в скором будущем поглотят полностью людей и мы станем ИИ не нужны 🤷😆
2 часа назад в 16:51
#
+947
Ufoer
У меня такое чувство, что власти РФ к чему-то готовятся. Иначе не объяснить к чему такая срочность в блокировке телеги и всего остального. РКН последние месяцы как с цепи сорвался. И это настолько важно, что даже не обращают внимания не предстоящие выборы, хотя обычно перед выборами стараются народ не раздражать лишний раз. А тут и тотальные блокировки всего и вся и повышение ЖКХ. Не хочу нагнетать, но весна похоже «веселой» выйдет.
2 часа назад в 16:59
#
YABLOKOFON
+452
YABLOKOFON
3.14doorы
21 минуту назад
#