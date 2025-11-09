Top.Mail.Ru

Роскомнадзору разрешили отключать интернет в России полностью

Фархад

Интернет

Правительство России утвердило постановление №1667 от 27 октября 2025 года, устанавливающее порядок централизованного управления сетью связи общего пользования.

С 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит право вмешиваться в работу телекоммуникационных сетей для предотвращения угроз стабильности и безопасности Рунета. Документ будет действовать до марта 2032 года.

Критическими рисками названы перебои в доступе к связи и службам экстренной помощи, кибератаки, взлом управляющих систем, распространение запрещённого контента и сбои при взаимодействии сетей. В таких случаях Роскомнадзор сможет корректировать маршруты трафика, резервировать линии, включать защитные фильтры и отдавать обязательные распоряжения операторам и владельцам точек обмена трафиком.

При этом сами операторы сохраняют часть полномочий — они могут оспаривать действия регулятора и при форс-мажоре временно обходить его системы, уведомив ведомство о решении.
Источник:
Портал правовых документов
Комментарии

kardigan
+4232
kardigan
Роскомнадзор не хочет вернуть нам деньги за тарифы, которые не работают? Или будет всё валить на обсосов, а те на обстоятельства непреодолимой силы. Ведь по сути они легально воруют деньги у людей .
Сегодня в 10:16
#
+555
d’Autriche kardigan
Ты в какой стране живешь? Что за глупые вопросы?
Сегодня в 10:21
#
tellurian
+2695
tellurian kardigan
Спишут на форс-мажор или другие причины.
Да и не совсем это воровство.
2 часа назад в 16:20
#