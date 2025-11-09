Роскомнадзору разрешили отключать интернет в России полностью







Правительство России утвердило постановление №1667 от 27 октября 2025 года, устанавливающее порядок централизованного управления сетью связи общего пользования. Правительство России утвердило постановление №1667 от 27 октября 2025 года, устанавливающее порядок централизованного управления сетью связи общего пользования.

С 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит право вмешиваться в работу телекоммуникационных сетей для предотвращения угроз стабильности и безопасности Рунета. Документ будет действовать до марта 2032 года.Критическими рисками названы перебои в доступе к связи и службам экстренной помощи, кибератаки, взлом управляющих систем, распространение запрещённого контента и сбои при взаимодействии сетей. В таких случаях Роскомнадзор сможет корректировать маршруты трафика, резервировать линии, включать защитные фильтры и отдавать обязательные распоряжения операторам и владельцам точек обмена трафиком.При этом сами операторы сохраняют часть полномочий — они могут оспаривать действия регулятора и при форс-мажоре временно обходить его системы, уведомив ведомство о решении.