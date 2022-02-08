Два российских разработчика представили прототип антропоморфного робота «Теледроид». Об этом рассказали на официальном сайте Роскосмоса.
Согласно источнику, разработку ведут две отечественные компании: НПО «Андроидная техника» и РКК «Энергия». К слову, эти же самые фирмы ранее создали Skybot F-850, более известного как «Робот Фёдор» — он создавался для работы в космосе, но впоследствии был списан на землю и наделал много шума «своими» постами в соцсетях. Теперь разработчики «Фёдора» взялись на новый проект.
По задумке Роскосмоса, «Теледроид» сможет работать в двух режимах: автоматический и копирующий. С первым всё относительно понятно — робот действует по заложенной заранее программе и реагирует на изменения показателей или параметров.
Что же касается «копирующего» режима, то он более интересен. По сути, это воплощение идеи из известного фильма «Аватар». Работает это так: человек в специальном костюме совершает определенные действия; датчики на костюме считывают их, компьютер преобразует в цифровые команды и отправляет «Теледроиду», который в точности воспроизводит их в открытом космосе. Создатели прототипа сообщают, что новый робот сможет работать в агрессивной среде и заменить человека в тяжелых условиях — а в некоторых случаях и вовсе открыть новые возможности в тех случаях, когда живые сотрудники физически не могут выполнить определенные задачи.
Ранее мы рассказали о том, как Илон Маск хвастается своим антропоморфным роботом Tesla Bot и заверяет, что он полностью исключит возможность захвата человечества искусственным интеллектом. Тем временем в России создали комитет по «навязыванию» отечественного ПО за границей. А в США начали использовать робопсов в роли пограничников.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: