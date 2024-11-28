Роскосмос рассказал, почему до сих пор не отправил космонавтов на Луну

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В сети появилось небольшое интервью генерального директора Роскосмоса Олега Горшкова. Во время Конгресса молодых ученых в Сириусе он ответил на несколько вопросов журналистов, в том числе рассказал, почему до сих пор не отправил космонавтов на Луну.