Роскосмос рассказал, почему до сих пор не отправил космонавтов на Луну

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В сети появилось небольшое интервью генерального директора Роскосмоса Олега Горшкова. Во время Конгресса молодых ученых в Сириусе он ответил на несколько вопросов журналистов, в том числе рассказал, почему до сих пор не отправил космонавтов на Луну.
«Сдвигаются вправо сроки начала пилотируемых полетов на Луну из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса», — Роскосмос.
Сверхтяжелая ракета-носитель должна вывести полезные грузы массов до 90 тонн на низкую околоземную орбиту, а также как минимум 20 тонн на орбиту окололунную. В ноябре глава РКЦ (структуры в составе Роскосмоса) сообщил, что все необходимые компетенции для реализации проекта в наличии, ожидается лишь утверждение техзадания госзаказчиком. Год назад генеральный конструктор РФ Владимир Соловьев выступил с докладом, из которого следовало, что высадить российских космонавтов на Луну планируется в промежуток 2031-2040 годы.