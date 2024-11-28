Роскосмос рассказал, почему до сих пор не отправил космонавтов на Луну

Олег


Фото: Unsplash


В сети появилось небольшое интервью генерального директора Роскосмоса Олега Горшкова. Во время Конгресса молодых ученых в Сириусе он ответил на несколько вопросов журналистов, в том числе рассказал, почему до сих пор не отправил космонавтов на Луну.

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Согласно ТАСС, господин Горшков пожаловался на отсутствие средств для создания сверхтяжелой ракеты-носителя, которая необходима для пилотируемого полета на спутник Земли.

«Сдвигаются вправо сроки начала пилотируемых полетов на Луну из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса», — Роскосмос. 

Сверхтяжелая ракета-носитель должна вывести полезные грузы массов до 90 тонн на низкую околоземную орбиту, а также как минимум 20 тонн на орбиту окололунную. В ноябре глава РКЦ (структуры в составе Роскосмоса) сообщил, что все необходимые компетенции для реализации проекта в наличии, ожидается лишь утверждение техзадания госзаказчиком. Год назад генеральный конструктор РФ Владимир Соловьев выступил с докладом, из которого следовало, что высадить российских космонавтов на Луну планируется в промежуток 2031-2040 годы. 

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Источник:
ТАСС
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