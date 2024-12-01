Роскосмос успешно запустил второй радиолокационный спутник на орбиту

Олег


Фото: Роскосмос


Роскосмос произвел вывод на орбиту искусственного спутника «Кондор-ФКА». Об этом сообщает сайт ведомства.

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Согласно источнику, пуск состоялся в 00:50 30 ноября 2024 года с площадки 1С космодрома «Восточный». Ракета-носитель «Союз-2. 1a» с разгонным блоком «Фрегат» отработала в штатном режиме без происшествий, после чего третья ступень отделилась и начала выводить груз на орбиту. Речь идет о радиолокационном спутнике дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» № 2. Спустя некоторое время Роскосмос отчитался об успешном завершении процесса. Спутник был доставлен на орбиту, отделился и принят на управление центром.

Ракета-носитель изготовлена центром «Прогресс», разгонный блок — входящим в Роскосмос объединением имени С.А. Лавочкина, а спутник — Военно-промышленной корпорацией «Научно-производственное объединение машиностроения». 

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Источник:
Роскосмос
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