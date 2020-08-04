Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям («Роспечать») предложило создать сервис по распознаванию фейковых новостей с помощью системы искусственного интеллекта. Минкомсвязи уже получило от организации письмо, в котором рассказывается об этом проекте.
Предполагается, что искусственный интеллект сможет сопоставлять максимальное количество фактов, относящихся к сообщению, и выявлять неверные. При оценке достоверности публикации будет учитывать авторитетность источника (в приоритете сайты ведомств или государственных новостных агентств), дату и время публикации, ссылки, изображения и видео. Пользоваться этим сервисом смогут обычные пользователи, организации и надзорные ведомства.
«Роспечать» оценивает затраты на разработку проекта в 94,3 миллиона рублей. Его планируется завершить к 2023 году в рамках программы «Искусственный интеллект».
Опрошенные РБК эксперты заявили, что в теории создание такого сервиса возможно, но его практическая польза очень сомнительна. Аналогичный проект несколько лет назад анонсировал Facebook, однако он до сих пор не реализован.
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государственных новостных агентств.
Спасибо. Всё понятно.