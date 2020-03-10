Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты

Роспотребнадзор дал несколько рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. Он советует воздержаться от посещения торговых центров и спортивных мероприятий, а также не пользоваться общественным транспортом в час пик. Если выходить в такие места всё же приходится, нужно носить медицинскую маску и менять её каждые 2-3 часа.
Ведомство также рекомендует воздержаться от тесных объятий и рукопожатий (о поцелуях ничего не сказано) и пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены. Гаджеты (смартфоны, планшеты и прочее) рекомендовано периодически протирать дезинфицирующими средствами, чтобы избежать скопления на экране вирусов, микробов и бактерий.
К 10 марта коронавирусом COVID-2019 по всему миру заражено более 114 тысяч человек (из них почти 81 тысяча случаев в Китае). От заболеваний, вызванных инфекцией, умерли 4009 человек (3136 из них — в Китае). В России зафиксировано 20 случаев заражения, в том числе два у граждан Китая, одно у гражданина Италии и 17 у россиян, вернувшихся из поездки в Италию. Кроме того, несколько россиян заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess рядом с Японией.
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