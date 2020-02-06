



Росреестр планирует создать за счет средств национальной программы «Цифровая экономика» государственный геосервис, аналогичный «Яндекс.Картам» и «Google Картам». С такой идеей выступил Фёдор Шкуров, советник директора по цифровому развитию Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Росреестра.



«Признание пространственных данных и геоинформационных систем сквозной технологией цифровой экономики позволит сконцентрировать меры господдержки при развитии этих сфер и в конечном счете выполнить поручение президента об импортозамещении геоинформационных технологий», — заявил Шкуров.

Существующие сервисы недостаточно точные и не предоставляют на 100% достоверную информацию, считают в ведомстве. Государство не может пользоваться такими сервисами, в том числе из-за того, что они не гарантируют юридическую точность предоставляемых данных.По словам Шкурова, данные для государственного геосервиса будут собираться с помощью современных геодезических приборов, в которых сочетается около сотни технологий микроэлектронные, оптические, радиотехнические компоненты, программное обеспечение и искусственный интеллект. Многие из этих технологий разрабатываются в России, не зависят от зарубежных компаний и уже используются в оборонной отрасли, например, для работы беспилотного транспорта и при запусках ракет.В скором времени Росреестр оформит высказанные Шкуровым идеи формально и направит их на рассмотрение Правительству РФ.





