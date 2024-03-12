Россия близка к запуску спутникового интернета для любых смартфонов

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Как выяснили «Известия», российские операторы сотовой связи планируют развернуть гибридные сети связи. Это позволит им задействовать базовые станции и вышки на Земле в сочетании со спутниками.



Госкомиссия по радиочастотам получила от операторов запрос на выделение частот в диапазонах 1950–1965 МГц (для передачи данных с Земли на спутники) и 2140–2155 МГц (для возврата сигнала из космоса на Землю). Если эти частоты будут выделены, они будут задействованы в сетях 4G и 5G, а также для спутниковой связи, благодаря чему сотовая связь и мобильный интернет появятся даже в такой местности, где нет наземного оборудования.



Поскольку перечисленные частоты поддерживаются большинством современных смартфонов, для использования спутниковой связи не придётся приобретать специализированные модели. Это выгодно отличает инициативу российских сотовых операторов от того, как такая связь реализована в Китае и США.





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