Россия близка к запуску спутникового интернета для любых смартфонов

Александр

Фото: Unsplash

Как выяснили «Известия», российские операторы сотовой связи планируют развернуть гибридные сети связи. Это позволит им задействовать базовые станции и вышки на Земле в сочетании со спутниками.

Госкомиссия по радиочастотам получила от операторов запрос на выделение частот в диапазонах 1950–1965 МГц (для передачи данных с Земли на спутники) и 2140–2155 МГц (для возврата сигнала из космоса на Землю). Если эти частоты будут выделены, они будут задействованы в сетях 4G и 5G, а также для спутниковой связи, благодаря чему сотовая связь и мобильный интернет появятся даже в такой местности, где нет наземного оборудования.

Поскольку перечисленные частоты поддерживаются большинством современных смартфонов, для использования спутниковой связи не придётся приобретать специализированные модели. Это выгодно отличает инициативу российских сотовых операторов от того, как такая связь реализована в Китае и США.

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Комментарии

tellurian
+1558
tellurian
Так starlink уже тестирует direct to cell на разных моделях обычных смартфонов. Айфон и Андройд работают.

SpaceX сообщила в четверг Федеральной комиссии по связи (FCC) США об успешном тестировании спутников Starlink с поддержкой технологии Direct to Cell, благодаря которой к космическим аппаратам могут напрямую подключаться обычные смартфоны. Тестирование показало, что сотовая связь Starlink поддерживается немодифицированными моделями телефонов Samsung Galaxy, Apple iPhone и Google Pixel.
час назад в 21:46
#
Mers
+4973
Mers tellurian
Тогда нам не надо ничего, раз Старлинк уже тестирует?
49 минут назад
#
tellurian
+1558
tellurian Mers
Нам надо. И я только за.
В статье написано, что мол мы иной способ делаем, нежели они там. Я поэтому написал.
Новость свежая, на прошлой неделе читал.
48 минут назад
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