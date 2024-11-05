Россия и Беларусь отменяют международный роуминг



Названы сроки, после которых жители России и Беларуси смогут пользоваться мобильными сетями друг друга без роуминговой наценки. Об этом пишет РБК.



Напомним, что «дорожная карта» поэтапной отмены роуминга между двумя странами была принята и подписана еще в 2019 году. Реализовать её планировалось в 2020-м, однако сроки не раз переносились, а теперь поднята вновь: совет министров Союзного государства России и Беларуси одобрил ряд документов, необходимых для создания единой зоны без роуминга и «комфортных тарифов» за услуги связи и передачу данных.







Выступая на Совете министров Союзного государства Михаил Мишустин обозначил дату введения новых тарифов для граждан обеих стран — это 1 марта 2025 года. Речь идет о снижении межоператорских тарифов при путешествиях в Беларусь из России и наоборот; провайдеры обязаны к указанной дате обеспечить абонентам возможность пользоваться домашними тарифами в таких поездках. «В объеме не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 Гб передачи данных в месяц», — уточнил премьер Беларуси Роман Головченко.