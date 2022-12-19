Россия хочет стать лидером в играх, создать консоли и свой Electronic Arts. Денег нужно много

Стабилизационный сценарий — предполагается восстановление отрасли и выход России в топ-20 разработчиков игр, он потребует 7 миллиардов долларов до 2030 года.

— предполагается восстановление отрасли и выход России в топ-20 разработчиков игр, он потребует 7 миллиардов долларов до 2030 года. Амбициозный сценарий — предусматривает «отраслевой прорыв», суть которого не раскрывается, нужно 20 миллиардов долларов.

— предусматривает «отраслевой прорыв», суть которого не раскрывается, нужно 20 миллиардов долларов. Лидерский сценарий — предполагает, что российские игровые студии к 2030 году будут конкурировать с мировыми лидерами. При этом государство сможет использовать отечественные видеоигры за рубежом в качестве «инструмента мягкой силы». Требования — 50 миллиардов долларов.

Развивать игровую отрасль предлагается одним из трех способов. На реализацию требуется от 7 до 50 миллиардов долларов.Об этом сообщает «Коммерсант». Федеральный проект «Игровая индустрия будущего» был предложен замглавой Минцифры Максимом Пришвиным. Он предполагает развитие игровой отрасли до 2030 года и содержит три стратегических сценария на выбор:Проект подразумевает выпуск двух игровых консолей для конкуренции с Xbox и PlayStation. Кроме того, к 2030 году российские студии разработают 25 игр с бюджетом от 6,5 миллиарда рублей каждый, 40 игр по 1,6 миллиарда рублей на игру. Тайтлы будут доступны как на ПК, так и на консолях.Также в план входит создание «русского Electronic Arts, который поможет поставить на поток выпуск высококлассных российских игр». Предположительно, в индустрии будет работать около 40 тысяч человек. В течение 7 лет в России должно появиться пять «геймдев-городов». При этом понимания, откуда взять средства на проекты, пока нет.