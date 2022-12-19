Россия Игры

Россия хочет стать лидером в играх, создать консоли и свой Electronic Arts. Денег нужно много

Артем
1592490986_img.jpg

Развивать игровую отрасль предлагается одним из трех способов. На реализацию требуется от 7 до 50 миллиардов долларов.

Об этом сообщает «Коммерсант». Федеральный проект «Игровая индустрия будущего» был предложен замглавой Минцифры Максимом Пришвиным. Он предполагает развитие игровой отрасли до 2030 года и содержит три стратегических сценария на выбор:

  • Стабилизационный сценарий — предполагается восстановление отрасли и выход России в топ-20 разработчиков игр, он потребует 7 миллиардов долларов до 2030 года. 
  • Амбициозный сценарий — предусматривает «отраслевой прорыв», суть которого не раскрывается, нужно 20 миллиардов долларов.
  • Лидерский сценарий — предполагает, что российские игровые студии к 2030 году будут конкурировать с мировыми лидерами. При этом государство сможет использовать отечественные видеоигры за рубежом в качестве «инструмента мягкой силы». Требования — 50 миллиардов долларов.

Проект подразумевает выпуск двух игровых консолей для конкуренции с Xbox и PlayStation. Кроме того, к 2030 году российские студии разработают 25 игр с бюджетом от 6,5 миллиарда рублей каждый, 40 игр по 1,6 миллиарда рублей на игру. Тайтлы будут доступны как на ПК, так и на консолях.

Также в план входит создание «русского Electronic Arts, который поможет поставить на поток выпуск высококлассных российских игр». Предположительно, в индустрии будет работать около 40 тысяч человек. В течение 7 лет в России должно появиться пять «геймдев-городов». При этом понимания, откуда взять средства на проекты, пока нет.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Коммерсант
Cсылки по теме:
Microsoft может добавить в Xbox Game Pass рекламу. Но есть и плюсыhttps://www.iguides.ru/main/gadgets/microsoft_vypustila_stilnyy_kassetnyy_pleer_v_vide_xbox_kupit_ego_ne_poluchitsya/
Microsoft выпустила стильный кассетный плеер в виде Xbox. Купить его не получится
Сегодня Евросоюз запретил поставлять в Россию почти всю электронику
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Продавцы на Wildberries и Ozon очень хитро накручивают отзывы. На этом можно заработать
Что делать, если не работает и не открывается «Сбербанк Онлайн» на iPhone, Android или ПК
📲 Как установить на iPhone приложения, удаленные из App Store — «Сбербанк», «Альфа-банк», «Юла» и другие
В России замедлили интернет

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

0
Vital345
Именно этого нам и не хватает. Все остальное в порядке
13 минут назад
#
+350
Geek
Отличная новость! Давно пора , иметь своё и быть независимыми 👍
12 минут назад
#
Купить рекламу