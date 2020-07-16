



Россия заняла лидирующую позицию по компетенциям в области технологий и науки о данных. Об этом сообщается в новом исследовании проекта в сфере массового онлайн-образования Coursera. В категории бизнеса РФ удалось занять только девятое место.



В рамках исследования была проанализирована информация о 65 миллионах учащихся на платформе Coursera. Исходя из данных за последние 12 месяцев оценивался уровень квалификации по 60 странам, 10 отраслям и 11 направлениям обучения. По итогам результатов в сфере технологий топ-3 составили Россия, Белоруссия и Швейцария. США удалось занять только 37-е место, а Германия и Франция разместились на 12 и 8-м месте соответственно.



Россия признана самой высококвалифицированной страной в сфере технологий и анализа данных. Страна лидирует в области разработки программного обеспечения, статистического программирования, управления данными и операционными системами. Компетенции России в области технологий и анализа данных определяются исследованием как передовые и конкурентоспособные.



Россия обучает одних из самых талантливых инженеров-программистов в мире. Страна последовательно доминирует на международных конкурсах по программированию, опережая как Китай, так и США. Ее STEM-образование (science, technology, engineering, math) также показывает выдающийся масштаб: Россия выпускает больше профессионалов инженерных специальностей чем любая другая страна — более 450 000 в год.







Российские студенты демонстрируют преимущество в знаниях по информатике по сравнению со студентами США; Федеральные образовательные стандарты России предусматривают обязательность информатики в средней школе. Технические навыки студентов затем развиваются через ориентированную на карьеру учебную программу в высшем образовании; например, Высшая Школа Экономики недавно объявила о первой онлайн-магистерской программе высшего уровня в области науки о данных (совместная с Яндексом программа), которая предлагает три связанных с карьерой трека для специалистов по данным, инженеров машинного обучения и исследователей в области науки о данных.



Яндекс и Coursera



Яндекс запустил уже три крупных программы для сайта Coursera, крупнейшей в мире образовательной онлайн-платформы: по анализу данных, большим данным и программированию.



Созданная Яндексом в партнёрстве с ВШЭ специализация по машинному обучению стала первым в России онлайн-курсом, который получил ежегодную премию Coursera. За все время на специализацию Advanced Machine Learning зарегистрировалось более 150 тысяч слушателей по всему миру, активных учащихся на ней сейчас более 100 тысяч. По числу слушателей лидируют США (33 тысячи), Индия (27 тысяч) и Россия (7,5 тысяч). Также специализация пользуется популярностью в Германии, Китае и Канаде (по 4,5 тысячи слушателей).







Подробнее про курсы Яндекса



Яндекс — партнёр платформы Coursera, в 2017 году мы стали одними из первых коммерческих организаций в мире, ставшими партнерами Coursera — обычно партнёрами являются непосредственно образовательные организации (чаще всего вузы). Первый собственный курс от Яндекса — Большие данные для инженеров.



До этого момента мы всё равно делились своей экспертизой с аудиторией Coursera, но совместно с вузами-партнёрами (МФТИ и ВШЭ). С МФТИ мы сделали следующие специализации: Искусство разработки на современном С++, Разработка интерфейсов: вёрстка и JavaScript, Машинное обучение и анализ данных. Совместные разработки с ВШЭ: Введение в машинное обучение и Advanced machine learning.



На курсы специализации Машинное обучение и анализ данных зарегистрировались чуть больше, чем 50 тыс. человек. Разработка интерфейсов: вёрстка и JavaScript — 16,5 тыс. человек. Искусство разработки на современном C++ — 17,5 тыс. человек.



В 2019 году курсы Яндекса и специализации вошли в топ самых популярных курсов для русскоязычной аудитории. Среди курсов: Введение в машинное обучение — 3 место; среди специализаций: Машинное обучение и анализ данных — 1 место, Искусство разработки на современном C++ — 2 место, Разработка интерфейсов: вёрстка и JavaScript — 4 место.





«Исследование Coursera в очередной раз подтверждает, что в России сформировалась сильнейшая математическая школа в мире. Это стало возможным благодаря сильной математической подготовке в школах, а также масштабному сотрудничеству российских IT-компаний и ведущих вузов. Например, Яндекс открыл свои технологические партнёрские программы в МФТИ, ВШЭ, ИТМО и СПбГУ, где готовят специалистов по машинному обучению и анализу данных. Уже 13 лет сильнейших экспертов в анализе данных готовит ШАД. Половина всех топовых специалистов в области машинного обучения в России — это выпускники ШАДа. А с 2019 года кадры для IT-сферы помогает готовить Яндекс.Практикум.



Мы были одной из первых компаний в мире, которая стала партнером Coursera — раньше партнёрами становились только образовательные организации и вузы. В прошлом году курсы и специализации Яндекса по анализу данных вошли в топ самых популярных курсов Coursera в этой сфере для русскоязычной аудитории. Всего на них зарегистрировалось больше 90 тысяч человек», – комментирует генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина.

– Совместная онлайн-магистратура с ВШЭ - первая в России англоязычная магистерская программа, реализуемая полностью онлайн на образовательной платформе Coursera. В магистратуре мы готовим специалистов по анализу интернет данных (АИД).– Больше 150 тысяч человек проходили бесплатные курсы Яндекс.Практикума по аналитике данных и Data Science. На рынке компании в разных областях (IT, телеком, ритейл, банки, промышленность) наращивают применение анализ данных, и с их стороны есть запрос на специалистов, умеющих решать типичные задачи и обладающих грамотностью в области.– Мы учим основам работы с данными, их анализу, машинному обучению и типичным кейсам их применений в бизнесе. 70% выпускников трудоустраиваются в первые 6 недель после выпуска. Также хочется отметить высокую доходимость по этим направлениям — 75% студентов заканчивают курс и защищают итоговый проект.– ШАД уже 13 лет пополняет сообщество сильнейшими экспертами в анализе данных - более 100 выпускников в год. Всего 979 выпускников. 1/2 топовых специалистов в области машинного обучения в России — это выпускники ШАД.– Факультет компьютерных наук - совместный проект ВШЭ и Яндекса создан в 2014 году, сейчас на первый курс зачисляется больше 700 человек.– В МФТИ 13 лет развивается базовая кафедра Яндекса. Есть бакалаврская специализация и магистерская программа "Анализ данных", с этого года - программа "Инфраструктура больших данных".– На новом факультете математики и компьютерных наук в СПбГУ Яндекс открыл бакалавриат по анализу данных.







– В ИТМО в 2020 году запускается новая data science магистратура в партнерстве с Яндексом