Россия надолго останется с 2G
Власти РФ решили повременить с отключением «реликтового» стандарта связи: устаревшие сети второго поколения (2G), появившиеся в нашей стране ещё в середине 1990-х, продолжат работать минимум десять лет. В июне Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует продлить разрешения на использование частот под стандарт GSM до 2036–2037 годов в Ставропольском крае, Бурятии, Иркутской и Калининградской областях и других регионах.
Этот шаг выглядит нелогичным на фоне развития 5G и перехода голосовой связи на стандарт VoLTE, однако эксперты называют такое решение вынужденным. Причина кроется в том, что инфраструктура страны до сих пор глубоко интегрирована с устаревшим стандартом связи.
Технология 2G необходима для надёжного охвата голосовой связью и передачи небольших объёмов данных на огромных территориях, где современные сети попросту недоступны. Покрытие 2G в РФ сегодня шире, чем у всех современных сетей вместе взятых, а его отключение мгновенно оставило бы без связи жителей отдалённых регионов. Кроме того, от этого стандарта зависит работа множества устройств: большинство банкоматов и платёжных терминалов, датчиков в системах «Умный дом» и счётчиков используют SIM-карты M2M, которые передают данные именно через 2G.
Переход на современное оборудование потребовал бы колоссальных финансовых и временных затрат, поэтому операторы будут поддерживать стандарт ещё долгие годы. Примечательно, что Россию ждёт сначала отключение сетей 3G — оно ожидается в период с 2027 по 2030 год. Параллельно операторы продолжат модернизацию: около 80% российских абонентов уже сегодня используют для звонков технологию VoLTE, а скорость мобильного интернета в LTE выросла примерно на 15–20% после перераспределения частот от 3G. Сети пятого поколения станут уделом крупных городов и будут развиваться очень медленно, в то время как 2G продолжит работать долгое время там, где более современные стандарты связи недоступны по экономическим причинам.
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