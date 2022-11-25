Россия Технологии

Глава Минцифры: Россия стала полностью независима от иностранных IT-компаний

Александр


Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что у России есть всё необходимое для развития в сфере высоких технологий. По его словам, с российского рынка ушли почти все иностранные IT-компании, поэтому у страны не осталось другого выбора, кроме как самостоятельно развивать эти технологии.

«Мы теперь предоставлены сами себе. Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка», — сказал Максут Шадаев на форуме «Цифровой алмаз» в Якутске.

Месяц назад стало известно, что в России были проведения очередные учения по реализации проекта суверенного интернета, и они показали, что страна полностью готова к отключению от глобальной компьютерной сети. При этом не уточнялось, кто отключит рунет от интернета — российские чиновники или силы за пределами страны.
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