Компания OpenSignal изучила, как поменялась скорость мобильного интернета с появлением сетей связи пятого поколения. Она также составила рейтинг, показывающий, в каких странах мобильный интернет работает быстрее, чем в других.

Запуск 5G-сетей оказал большое влияние на среднюю скорость скачивания данных. Прирост в большинстве случаев примерно двухкратный, но есть такие страны, где скорость увеличилась в десять раз, а есть такие, где она почти не поменялась.



Россия в этом рейтинге расположилась на 60-м месте наравне с Таиландом и Сальвадором, то есть ближе к концу. До запуска 5G средняя скорость скачивания составляла 12 Мбит/с, а после появления новых сетей связи скорость увеличилась до 17,5 Мбит/с.

Самая высокая скорость ожидаемо зафиксирована в Южной Корее, причём до запуска 5G она составляла 52,4 Мбит/с, а теперь выросла до 129,7 Мбит/с. Остальные страны заметно отстают от Кореи, но сильнее всего Афганистан, где средняя скорость скачивания составляет всего 2,8 Мбит/с.



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