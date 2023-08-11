Россия запустила аппарат на Луну впервые за последние 47 лет
Фархад Усманов —
Этой ночью в 02:10:57 по московскому времени с космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». Запуск транслировался в прямом эфире на YouTube.
«Луна 25» — первый российский аппарат для исследования Луны с 1976 года. Экспедиция попытается посадить исследовательский аппарат на южном полюсе Луны, чтобы выкопать водяной лёд под поверхностью.
Полёт к Луне займёт около 5 дней. Приблизительная дата посадки — 21 августа.
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Рекомендации
Комментарии
–540
Ну вот, мы теперь и по луне стреляем, надеюсь они понимают что если что-то с луной случится пострадают все живые существа на земле 😏
Сегодня в 10:26
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+106
Космос наш! ✨
Ура, товарищи!!! 🌍🚀🌕
Ура, товарищи!!! 🌍🚀🌕
31 минуту назад
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