Россия запустила аппарат на Луну впервые за последние 47 лет

Этой ночью в 02:10:57 по московскому времени с космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». Запуск транслировался в прямом эфире на YouTube.«Луна 25» — первый российский аппарат для исследования Луны с 1976 года. Экспедиция попытается посадить исследовательский аппарат на южном полюсе Луны, чтобы выкопать водяной лёд под поверхностью.Полёт к Луне займёт около 5 дней. Приблизительная дата посадки — 21 августа.