Россия запустила аппарат на Луну впервые за последние 47 лет

Фархад
Луна-25

Этой ночью в 02:10:57 по московскому времени с космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». Запуск транслировался в прямом эфире на YouTube. 



«Луна 25» — первый российский аппарат для исследования Луны с 1976 года. Экспедиция попытается посадить исследовательский аппарат на южном полюсе Луны, чтобы выкопать водяной лёд под поверхностью.

Полёт к Луне займёт около 5 дней. Приблизительная дата посадки — 21 августа.
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Источник:
Роскосмос
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Комментарии

tellurian
+4923
tellurian
На 3дньюс очень крутая статья вышла в честь этого события, про историю программы. Очень интересно. Рекомендую к прочтению.
Сегодня в 09:09
#
tellurian
+4923
tellurian
Надеюсь всё получится.
Сегодня в 09:09
#
–540
NYX
Телек не смотрю, но в интернете, что-то все как-то слабо освещено. Один анонс этого полета и все. И то думаю, что Роскосмос не пиарил это событие. На их месте американцы из этого бы сделали бы целое шоу как событие века и весь мир бы знал загодя.
Сегодня в 09:40
#
Mers
+4554
Mers NYX
Тоже случайно об этом узнал, думал рофл какой-то…
Сегодня в 10:20
#
tellurian
+4923
tellurian NYX
Была прямая трансляция на ютубе.
Во многих телеграмм каналах пишут про это.
На многих ресурсах технических пишут. Тут в том числе.
Сегодня в 10:43
#
Misha Gynin
+125
Misha Gynin
Ну вот, мы теперь и по луне стреляем, надеюсь они понимают что если что-то с луной случится пострадают все живые существа на земле 😏
Сегодня в 10:26
#
kardigan
+3130
kardigan
Уже в пути! Пока всё ном. Удачи соотечественники!
Сегодня в 10:43
#
Den Prite
+146
Den Prite
У вас не работает видео !!!
34 минуты назад
#
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