Россиян массово зовут на розыгрыш от OZON и Wildberries. Вот что нужно знать об этой «акции»

На российские email-адреса фиксируется массовая рассылка от лица OZON и Wildberries. Письма составлены очень хитро и содержат ссылку на розыгрыш.Обычно письмо выглядит следующим образом. В качестве отправителя указан OZON либо Wildberries, иногда слово написано необычным шрифтом (для привлечения внимания и обхода спам-фильтра). Внутри нет ничего или почти ничего, кроме ссылки ozon.ru либо wildberries.ru. На самом деле это гиперссылка, замаскированная под адрес маркетплейса: достаточно навести на неё указатель мыши, чтобы увидеть настоящую ссылку.«Приманка» ведет пользователя на фишинговый сайт через несколько маскировочных переадресаций. Сайт предлагает заманчивый розыгрыш в честь дня рождения от OZON и Wildberries сразу — отличное «комбо». Разумеется, это обман: на официальных сайтах указанных маркетплейсов нет никакой информации о подобном розыгрыше.Чтобы не попасться на мошеннические схемы в email-письмах, никогда не соблазняйтесь на предложения, которые поступают вам «из ниоткуда». Обязательно проверяйте информацию на официальных сайтах компаний или в службе их поддержки.