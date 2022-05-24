Россиян начали дурить на OZON. Схема очень хитрая

В российском сегменте интернета начали появляться жалобы на новый вид мошенничества в маркетплейсах. Об этом рассказали в hi-tech.mail.ru.Согласно источникам, схема состоит в следующем. Мошенники размещают объявления о несуществующих товарах на OZON, Wildberries и прочих популярных маркетплейсах, после чего ждут заказов. Когда покупатель появляется, «разводила» отменяет его заказ и шлет шаблонное сообщение: «нам очень жаль, товар недоступен, его нет на складе маркетплейса, деньги вам вернутся». После этого происходит самое интересное.В том же сообщении, либо в последующих, продавец пишет, что товар есть на другом складе, и его можно отправить напрямую, без посредничества маркетплейса. Для дальнейшей договоренности «продавец» переводит разговор в WhatsApp. Уже в мессенджере он присылает «левую» ссылку для оплаты, а после получения денег и данных карты жертвы пропадает с радаров.Схема основана на потенциальном доверии, которое пользователь испытывает к маркетплейсу — оно автоматически распространяется и на продавцов площадки, поскольку человек в основном воспринимает всё происходящее на OZON или Wildberries как некий единый магазин или компанию. Соответственно, когда продавец с маркетплейса предлагает оплатить товар «на стороне», это доверие может сыграть злую шутку с покупателем.Чтобы защищиться от таких схем, помните: любые сделки нужно заключать только в пределах поля видимости гаранта. В описанном случае гарантом выступает маркетплейс. Всё, что происходит за его пределами, подпадает под вашу личную ответственность.