Россия Мошенничество OZON

Россиян начали дурить на OZON. Схема очень хитрая

Олег

Карта


В российском сегменте интернета начали появляться жалобы на новый вид мошенничества в маркетплейсах. Об этом рассказали в hi-tech.mail.ru. 

Согласно источникам, схема состоит в следующем. Мошенники размещают объявления о несуществующих товарах на OZON, Wildberries и прочих популярных маркетплейсах, после чего ждут заказов. Когда покупатель появляется, «разводила» отменяет его заказ и шлет шаблонное сообщение: «нам очень жаль, товар недоступен, его нет на складе маркетплейса, деньги вам вернутся». После этого происходит самое интересное. 

ozon

В том же сообщении, либо в последующих, продавец пишет, что товар есть на другом складе, и его можно отправить напрямую, без посредничества маркетплейса. Для дальнейшей договоренности «продавец» переводит разговор в WhatsApp. Уже в мессенджере он присылает «левую» ссылку для оплаты, а после получения денег и данных карты жертвы пропадает с радаров. 

Схема основана на потенциальном доверии, которое пользователь испытывает к маркетплейсу — оно автоматически распространяется и на продавцов площадки, поскольку человек в основном воспринимает всё происходящее на OZON или Wildberries как некий единый магазин или компанию. Соответственно, когда продавец с маркетплейса предлагает оплатить товар «на стороне», это доверие может сыграть злую шутку с покупателем. 

ozon

Чтобы защищиться от таких схем, помните: любые сделки нужно заключать только в пределах поля видимости гаранта. В описанном случае гарантом выступает маркетплейс. Всё, что происходит за его пределами, подпадает под вашу личную ответственность. 

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Источник:
hi-tech.mail.ru
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Комментарии

+41
Артемий
А я то думаю, что за продавцы, которые размещают товар дешевле конкурентов, причем появляются сразу с кучей товаров такого вида. Вот и ответ, спасибо!
час назад в 11:44
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Александр Пешкичев
+17
Александр Пешкичев
Поэтому из принципа не беру от всяких ИП Наэбал Степан Песдоболович, либо сам озон, либо уж что-то известное и крупное.
час назад в 12:02
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–1
AlkoSEX Александр Пешкичев
Не все ИП плохие. Брал вентилятор испанского производства, в других онлайн-магазинах не видел, но вынужден был взять, так как понравился. Хотя тоже ИП. Но в большей части тоже именно смотрю, чтобы был продавец Озон. Ну если нет у него такого товара, то и черт с ним, отказываюсь от идеи покупки. Деньги сберегу -)
7 минут назад
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tellurian
+3744
tellurian
Кроилово ведёт к попаданию :(
52 минуты назад
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