AliExpress Мошенники Россия

Россиян начали подло обманывать на AliExpress. Будьте внимательны!

Олег

AliExpress


На китайском маркетплейсе AliExpress начали появляться мошеннические магазины электроники. Об этом пишут в «РИА Новостях».

Согласно источнику, речь идет о мошеннической схеме, направленной именно на покупателей из России. При этом разводилы проворачивают всё так, чтобы их фейковые предложения о продаже даже отображались в поисковой ленте «Яндекса».

«Новый способ мошенничества, направленный на граждан России, "открылся" на популярной среди продвинутой аудитории глобальной виртуальной торговой площадке AliExpress ... Злоумышленники, регистрируя магазин на платформе, предлагают приобрести топовые комплектующие детали для сборки компьютеров по привлекательным ценам. Поисковая система ("Яндекс") по запросу жертвы начинает предлагать товары по заниженной стоимости, перекидывая человека на сайт недобропорядочного магазина с AliExpress», — Екатерина Авдеева, руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России».

После того как человек оформляет заказ на AliExpress, мошенники получают его личные данные — ФИО, адрес, номер телефона. Эту информацию они пытаются использовать повторно, например связываются с покупателем через мессенджер и убеждают его оформить заказ заново на «левом» сайте, якобы с другого склада.

Злоумышленникам важно заманить жертву на собственный фишинговый ресурс, поскольку на AliExpress работает защита покупателя. Госпожа Авдеева продолжает:
«Мошенники за такую небольшую корректировку предоставляют 5% скидку за неудобства и предлагают воспользоваться самыми популярными сервисами доставки в стране: Ozon, "Яндекс", "Почта России", Boxberry.»

Если человек поверит и совершит оплату на мошенническом сайте, деньги окончательно уйдут к разводилам и вернуть их уже не получится. 

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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

Dmitriy
+280
Dmitriy
На али и не прекращали. И сам Али ныне, по максимуму убрал возможность открытия спора, связь с поддержкой.
53 минуты назад
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