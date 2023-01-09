Автомобили Россия

Россиян отучат мусорить с помощью умных камер

Александр



По данным «Коммерсанта», с 11 января 2023 года в России будет разрешено использовать камеры автоматической видеофиксации для выявления водителей, которые мусорят на дорогах и обочинах. Соответствующие изменения внесены в ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Штраф за оставление отходов вне специально отведённых для этого мест составит до 5 тысяч рублей. За выброс мусора из автомобиля граждан будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей, должностных лиц до 60 тысяч рублей, а юрлиц до 100 тысяч рублей. Если мусор выбрасывают с грузовика, штраф увеличится до 75, 100 и 200 тысяч соответственно.

Постановления о наказании будут выносить полицейские и сотрудники Государственного лесного надзора. В настоящее время российские регионы готовятся к использованию дорожных камер для фиксации утилизации мусора в ненадлежащих местах.

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Комментарии

tellurian
+4917
tellurian
В S.T.A.L.K.E.R. 2 будут женщины, геи, и, возможно негры.
Об этом заявил сотрудник GSC Game World, он также добавил, что это одно из условий Microsoft.
Сегодня в 13:50
#
+4173
Gabriel tellurian
Главное чтобы не мусорили)))
Сегодня в 14:20
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