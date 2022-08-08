Россиян обманывают на «Яндекс.Маркете» при заказе дефицитных товаров из IKEA (ОБНОВЛЕНО)

Клиенты «Яндекс.Маркета» жалуются в интернете на обман при покупке «икеевских» товаров. Об этом пишет Medialeaks.
Речь идет о фирменной плюшевой акуле IKEA под названием «Блохэй», которая стала культовой после новостей об уходе компании из России. Ранее мы сообщали, что товары этого бренда появились на «Яндекс.Маркете». Пользователи этой площадки активно заказывают плюшевых акул и другие популярные товары IKEA, пока они еще есть в наличии, и этим, похоже, пользуются недобросовестные продавцы.
Один из покупателей пожаловался на то, что вместо оригинальной фирменной акулы из IKEA ему прислали индонезийскую подделку от бренда с многозначительным названием Shao Hui. Но дело даже не только в том, что производитель отличается от оригинального. Другие «пострадавшие» покупатели размещают фото своих покупок — судя по этим снимкам и словам самих покупателей, контрафактный товар не похож ни на оригинальную акулу «Блохэй», ни на акулу в принципе. Это просто бесформенная синяя плюшевая игрушка с плавниками под названием Shao Hui.
Стоит отметить, что «акулу раздора» подделывали и раньше. Но теперь, на волне повышенного спроса и ажиотажа, контрафакт стал предлагаться в онлайн-магазинах гораздо чаще.
ОБНОВЛЕНО: Комментарий «Яндекс.Маркета»
На Маркете предложения разных продавцов об одинаковом товаре автоматически «склеиваются» и попадают на общую карточку товара. В данном случае на карточку с Акулой IKEA Блохэй попали предложения и отзывы на другой похожий товар. Ошибка уже исправлена, карточки «расклеены». Как только Акула IKEA Блохэй снова поступит в продажу, информация об этом появится на соответствующей карточке товара.
Мы постоянно улучшаем карточки товаров, чтобы они несли наиболее полную информацию перед потенциальной покупкой. Продолжим их совершенствовать, чтобы избегать таких «склеек», которые могут ввести пользователей в заблуждение.