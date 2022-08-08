Россиян обманывают на «Яндекс.Маркете» при заказе дефицитных товаров из IKEA (ОБНОВЛЕНО)



ОБНОВЛЕНО: Комментарий «Яндекс.Маркета»





На Маркете предложения разных продавцов об одинаковом товаре автоматически «склеиваются» и попадают на общую карточку товара. В данном случае на карточку с Акулой IKEA Блохэй попали предложения и отзывы на другой похожий товар. Ошибка уже исправлена, карточки «расклеены». Как только Акула IKEA Блохэй снова поступит в продажу, информация об этом появится на соответствующей карточке товара.





Мы постоянно улучшаем карточки товаров, чтобы они несли наиболее полную информацию перед потенциальной покупкой. Продолжим их совершенствовать, чтобы избегать таких «склеек», которые могут ввести пользователей в заблуждение.