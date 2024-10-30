Россиян призвали попрощаться с Google

Причиной ухода сервисов могут стать долги космических масштабов.
Так полагает Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики. Эксперт рассказал, что еще недавно Google задолжала России сущие копейки (100 тыс руб), однако компания не стала погашать штраф и сумма начала ежедневно удваиваться, достигнув двух ундециллионов рублей (2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000).
«С юридической точки зрения все правильно, а по сути, мы понимаем, что никто не будет такие деньги платить, потому что штраф уже превышает всю денежную массу, которая у Google когда-нибудь была», — пояснил Герман Клименко.
По этой причине Google может просто уйти из РФ, поскольку такой суммы денег не наберется, даже если собрать все средства на планете.
«Я не удивлюсь, если Google нам в результате просто запретит пользоваться бесплатными сервисами, просто будет невозможно зайти и зарегистрироваться там», — уточнил председатель совета.Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым