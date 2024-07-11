Россиян с аудиторией свыше 1 тыс. человек могут заставить рассказать о себе все

Артем
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Согласно новой инициативе, такой пользователь обязан сообщить в Роскомнадзор свои Ф.И.О. и контактную информацию для направления юридически значимых сведений.

Как сообщает ТАСС, владельцев аккаунтов в соцсетях, ежедневная аудитория которых составляет свыше тысячи человек, могут обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе.

«Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации», — уточнили в пресс-службе РКН.

В ведомстве напомнили, что по закону информация, запощенная простыми пользователями, должна содержать верные сведения о владельце или распространителе, что требуется для его идентификации. Однако зачастую данное требование не соблюдается.

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Если инициативу одобрят, российским компаниям будет запрещено распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе в Роскомнадзор, добавили в ведомстве.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

tellurian
+1518
tellurian
1000 не мало ли? Разумнее бы от 100000 или 1 млн.
Сегодня в 07:38
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YABLOKOFON
+216
YABLOKOFON
Блогеров решили с концами добить. Начинающим решили отбить асе желание. Правильно кто будет передачи по телеку для дебилов смотреть которые сняты на ваши налоги. На ютубе монетизации нет рекламу теперь тоже нельзя пока не расскажешь товарищу майору все о себе, а скажешь что то плохое о пукине или властях все данные есть сразу приедут и набутылят. Лучшая страна для жизни не иначе свобода слова конституция соблюдение прав свобод и отсутсвие цензуры ага да))
Сегодня в 08:13
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Anatoly076
+238
Anatoly076
Ну вот, добрались! По сути это первый подход к легализации блогеров/ всяких тренеров/ акселераторов/ коучей и т.д. А что такого, вещают они и с рекламой и т.д. а в закон о СМИ не попадают! И как это понимать? А так на последней прямой линии с ВВП обратился (оказывается такой есть) глава ассоциации блогеров и попросил наконец-то «приклеить» их хоть куда-то… ну вот — готово ✅ . Вещаете на публику? Делаете это публично? Значит СМИ! 🤣🤣🤣👍🏻
Сегодня в 08:43
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