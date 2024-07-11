Россиян с аудиторией свыше 1 тыс. человек могут заставить рассказать о себе все

«Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации», — уточнили в пресс-службе РКН.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Согласно новой инициативе, такой пользователь обязан сообщить в Роскомнадзор свои Ф.И.О. и контактную информацию для направления юридически значимых сведений.Как сообщает ТАСС, владельцев аккаунтов в соцсетях, ежедневная аудитория которых составляет свыше тысячи человек, могут обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе.В ведомстве напомнили, что по закону информация, запощенная простыми пользователями, должна содержать верные сведения о владельце или распространителе, что требуется для его идентификации. Однако зачастую данное требование не соблюдается.Если инициативу одобрят, российским компаниям будет запрещено распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе в Роскомнадзор, добавили в ведомстве.