Аврора Смартфоны Россия

Похоже, вам придется перейти на смартфон с ОС «Аврора»

Олег

Аврора


«Ростелеком» снова озвучил свои планы по переходу на российскую ОС «Аврора». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно источнику, «Ростелеком» направил в Минцифры паспорт проекта развития ОС «Аврора». Во многом этот документ дублирует более раннюю информацию из стратегии развития; напомним, что тогда компания предлагала установку российского софта на иностранные смартфоны и ограничить ввоз иностранных смартфонов с iOS и Android из-за рубежа, что вынудило бы продавцов поднять розничные цены, а покупателей — перейти на более доступные отечественные смартфоны с ОС «Аврора». К слову, в первое время их даже предлагается раздавать бесплатно. 

В новом документе ведомство обозначило сумму, которую рассчитывает получить от государства и потратить на развитие отечественной операционной системы и создание российских смартфонов. Согласно паспорту проекта развития, для этой цели потребуется 480 миллиардов рублей до 2030 года. На эти деньги «Ростелеком» собирается выпустить широкую линейку смартфонов и планшетов с «Авророй» в количестве 70 миллионов штук. Кроме того, планируется создание и «техподдержка экосистемы», закупка устройств, зарплата сотрудникам и т.д.

В документе утверждается, что он уже одобрен правительством.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что «российские смартфоны» будут производить в Китае или собирать в РФ из китайских компонентов партнеры «Ростелекома» по проекту. Роль самого ведомства, по их мнению, состоит в «развитии и портировании ОС и установке софта по российскому законодательству». 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Ckor_30
+609
Ckor_30
Опять желтая пресса .
час назад в 12:21
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Влад Соло
+566
Влад Соло
Даже если бы доплатили сверху — нахрен он нужен.
46 минут назад
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+4462
Carter_Mayers
Боже упаси от такой душманской и убогой шляпы, пусть сами Ростелеком и чинуши ходят с этим ***ном
44 минуты назад
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+214
pashapasha Carter_Mayers
Они будут с новенькими айфонами ходить. А челядь с Авророй 🤷🏼‍♂️
минуту назад
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