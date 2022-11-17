Похоже, вам придется перейти на смартфон с ОС «Аврора»



«Ростелеком» снова озвучил свои планы по переходу на российскую ОС «Аврора». Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Согласно источнику, «Ростелеком» направил в Минцифры паспорт проекта развития «Ростелеком» снова озвучил свои планы по переходу на российскую ОС «Аврора». Об этом сообщает «Коммерсантъ».Согласно источнику, «Ростелеком» направил в Минцифры паспорт проекта развития ОС «Аврора» . Во многом этот документ дублирует более раннюю информацию из стратегии развития ; напомним, что тогда компания предлагала установку российского софта на иностранные смартфоны и ограничить ввоз иностранных смартфонов с iOS и Android из-за рубежа, что вынудило бы продавцов поднять розничные цены, а покупателей — перейти на более доступные отечественные смартфоны с ОС «Аврора». К слову, в первое время их даже предлагается раздавать бесплатно.



В новом документе ведомство обозначило сумму, которую рассчитывает получить от государства и потратить на развитие отечественной операционной системы и создание российских смартфонов. Согласно паспорту проекта развития, для этой цели потребуется 480 миллиардов рублей до 2030 года. На эти деньги «Ростелеком» собирается выпустить широкую линейку смартфонов и планшетов с «Авророй» в количестве 70 миллионов штук. Кроме того, планируется создание и «техподдержка экосистемы», закупка устройств, зарплата сотрудникам и т.д.



В документе утверждается, что он уже одобрен правительством.



Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что «российские смартфоны» будут производить в Китае или собирать в РФ из китайских компонентов партнеры «Ростелекома» по проекту. Роль самого ведомства, по их мнению, состоит в «развитии и портировании ОС и установке софта по российскому законодательству».