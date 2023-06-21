Россиянам хотят сделать автомобиль дешевле, чем Lada Granta. Его сможет купить каждый

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Минпромторг, НАМИ и автопроизводителей РФ попросили изучить возможность выпустить автомобиль, который будет дешевле чем Lada Granta. Об этом пишут «Известия».



Согласно источнику, письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина направила партия «Справедливая Россия» после того, как представила свой проект «Народный автомобиль» ориентировочной стоимостью 500 тысяч рублей.





«В современных условиях автомобиль, сравнимый или превосходящий Lada Granta по безопасности и комфорту, может производиться существенно дешевле отечественной модели», — Сергей Миронов.



Помимо этого, в тексте письма указано — текущая стоимость Lada Granta в 778 тысяч рублей является неподъемной для многих россиян, а значит нужно сделать еще более доступную машину.



В качестве примера эксперты, опрошенные «Изестиями», приводят страны Азии. Например, малазийский Proton Saga с кондиционером и ABS стоит 625 тысяч рублей, индийский Maruti Suzuki Celerio продается за 519 тысяч рублей и Renault Kwid за 454 тысячи рублей. Maruki Suzuki Alto стоит еще дешевле — от 342 тысяч рублей (всё в пересчете по курсу). В Китае тоже полно машин, которые стоят на «домашнем» рынке существенно дешевле «АвтоВАЗа».





«Я ездил на Maruto Suzuki Alto K10. Это плохая машина, но это машина, и драматической разницы с «Грантой» я не увидел», — говорит собеседник издания.