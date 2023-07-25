Россиянам хотят запретить пользоваться Gmail, Outlook и iCloud Mail

Олег

Интернет


Госдума рассматривает новый законопроект, который предусматривает частичный запрет на использование зарубежной электронной почты. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно источнику, власти рассматривают возможность запретить россиянам регистрироваться на сайтах с указанием email-адреса, принадлежащего зарубежной компании. Потенциально запрет может затронуть такие популярные сервисы, как Gmail, Microsoft Outlook, Apple iCloud Mail и так далее.

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Предложенный законопроект оставляет только четыре легальных способа создать аккаунт: по номеру телефона российского оператора связи, через «Госуслуги», «Единую биометрическую систему» и через другие российские сервисы. При этом указать зарубежный email будет нельзя. Если учесть, что для обычного пользователя email-адрес зачастую нужен именно для регистрации на сайтах, то описанная инициатива на практике будет для них мало отличаться от полного запрета на использование иностранных почтовых сервисов. 

Документ будет рассмотрен Госдумой сегодня. Он уже получил положительный отзыв от комитета Думы по информполитике. В случае принятия изменения вступят в силу с 1 декабря 2023 года.

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

Hello!
+616
Hello!
Почему частично? Если примут, заработает на все сто.
Сегодня в 10:05
#
+195
Sergey2048
Начинают гайки закручивать и быстро. Что-то, видимо мы не знаем...
Сегодня в 10:56
#
tellurian
+4938
tellurian Sergey2048
К выборам 2024 готовятся.
2 часа назад в 11:49
#
+4
AID_001640.7a8b4e2bc4f54ab592055099a1d384ef.1749 Sergey2048
Плюс запрет на технику яблочной компании всем госорганам вплоть до школ направляют. Похоже хотят принудительно заблокировать.
2 часа назад в 12:14
#
Misha Gynin
+35
Misha Gynin
Видимо единственный российский оператор связи МГТС останется, так как все остальные имеют иностранные корни 😉 тяжеловато будет с собой кабель носить, чтобы получать на телефон коды доступа.
Сегодня в 11:09
#
tellurian
+4938
tellurian Misha Gynin
ПАО МГТС («Московская городская телефонная сеть») – один из крупнейших операторов связи в Европе, первый и основной телекоммуникационный партнер Москвы. МГТС входит в Группу МТС, основным акционером компании является МТС с 94,7% акций.

С сайта официального.
2 часа назад в 11:50
#
tellurian
+4938
tellurian Misha Gynin
Ростелеком государственный оператор.

"Ростелеком" — крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% — у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное — у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ. РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%.
2 часа назад в 11:54
#
+4
AID_001640.7a8b4e2bc4f54ab592055099a1d384ef.1749
Это автоматом блокирует все iPhone. Там почта создается в iCloud. Отказаться нельзя.
2 часа назад в 12:13
#
+4736
Carter_Mayers
Пфффф, ну и пошли бы чинуши нахрен, просто тупо перестану пользоваться. Как и Госуслугами например, никаких дополнительных средств идентификации привязывать не собираюсь, как заходить туда тоже. Нашли чем шантажировать, некоторые просто откажутся и всё. Кроме заграника, который придётся скоро менять, сто лет госсервисы не сдались. В те же больницы не хожу, справки никакие не нужны и прочее, следовательно и сервисы не нужны тоже.
час назад в 13:09
#
kardigan
+3105
kardigan
Я не понял, а те кто уже имеют почту Gmail смогут ей пользоваться?
44 минуты назад
#