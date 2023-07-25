Россиянам хотят запретить пользоваться Gmail, Outlook и iCloud Mail



Госдума рассматривает новый законопроект, который предусматривает частичный запрет на использование зарубежной электронной почты. Об этом пишут «Ведомости».



Согласно источнику, власти рассматривают возможность запретить россиянам регистрироваться на сайтах с указанием email-адреса, принадлежащего зарубежной компании. Потенциально запрет может затронуть такие популярные сервисы, как Gmail, Microsoft Outlook, Apple iCloud Mail и так далее.







Предложенный законопроект оставляет только четыре легальных способа создать аккаунт: по номеру телефона российского оператора связи, через «Госуслуги», «Единую биометрическую систему» и через другие российские сервисы. При этом указать зарубежный email будет нельзя. Если учесть, что для обычного пользователя email-адрес зачастую нужен именно для регистрации на сайтах, то описанная инициатива на практике будет для них мало отличаться от полного запрета на использование иностранных почтовых сервисов.



Документ будет рассмотрен Госдумой сегодня. Он уже получил положительный отзыв от комитета Думы по информполитике. В случае принятия изменения вступят в силу с 1 декабря 2023 года.

