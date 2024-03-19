Россиянам напомнили об особенностях весеннего призыва

Артем
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Повестки на срочную военную службу будут приходить в электронном виде через портал «Госуслуги», сообщает Андрей Картаполов. Также председатель комитета Госдумы по обороне огласил сроки призыва и ответил на вопросы по поводу отправки призывников в зону боевых действий.

Информацию передает «Коммерсантъ». Депутат напомнил, что практика отправки электронных повесток была введена еще осенью 2023 года и сохраняется после распоряжения президента В.В. Путина использовать информсистему единого воинского учета. Оповещения будут приходить через «Госуслуги».

Напомним, все повестки будут отражаться в реестре и автоматически считаться врученными через 7 дней. Россиянам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку, запрещается выезд из России со дня, когда повестка считается врученной, и до явки в военкомат.

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Если в течение 20 дней не явиться в военкомат, на призывника накладываются следующие ограничения: запрет на регистрацию ИП и оформление самозанятости, нельзя будет купить, продать или передать недвижимость, взять денежный кредит, а также блокируется управление транспортом. 

Сроки весеннего призыва остаются неизменными — с 1 апреля по 15 июля. Также Андрей Картаполов утверждает, что призывников не будут забирать в зону боевых действий.
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

kardigan
+2998
kardigan
Пора стричься Артём. Оказаться сейчас будет сложнее😜
Сегодня в 15:23
#
S.T.A.L.K.E.R.
+534
S.T.A.L.K.E.R.
Что дальше будет в статьях?!
Как красить яйца 🥚 на Пасху и рецепты куличей ?!
Сегодня в 15:35
#
tellurian
–918
tellurian S.T.A.L.K.E.R.
Это ближе к маю будет актуальным :)
Сегодня в 15:36
#