Россиянам напомнили об особенностях весеннего призыва

Повестки на срочную военную службу будут приходить в электронном виде через портал «Госуслуги», сообщает Андрей Картаполов. Также председатель комитета Госдумы по обороне огласил сроки призыва и ответил на вопросы по поводу отправки призывников в зону боевых действий.
Информацию передает «Коммерсантъ». Депутат напомнил, что практика отправки электронных повесток была введена еще осенью 2023 года и сохраняется после распоряжения президента В.В. Путина использовать информсистему единого воинского учета. Оповещения будут приходить через «Госуслуги».
Напомним, все повестки будут отражаться в реестре и автоматически считаться врученными через 7 дней. Россиянам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку, запрещается выезд из России со дня, когда повестка считается врученной, и до явки в военкомат.
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Если в течение 20 дней не явиться в военкомат, на призывника накладываются следующие ограничения: запрет на регистрацию ИП и оформление самозанятости, нельзя будет купить, продать или передать недвижимость, взять денежный кредит, а также блокируется управление транспортом.
Сроки весеннего призыва остаются неизменными — с 1 апреля по 15 июля. Также Андрей Картаполов утверждает, что призывников не будут забирать в зону боевых действий.