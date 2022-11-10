Россиянам приходят странные письма «от Сбербанка». Что с ними делать?

Мошенники начали действовать по новой схеме, рассылая россиянам запугивающие email. Они рассчитывают, что жертва перейдет по фишинговой ссылке.Мошенническое письмо «от Сбербанка» — на самом деле отправитель только притворяется «Сбербанком» — приходит случайным образом на российские email-адреса. Если адрес вашей электронной почты где-то «засветился», то мошенники могут включить его в базу рассылок. Учитывая, что счета в «Сбербанке» есть у многих россиян, письма часто попадают в цель.Содержание письма всегда одинаково: псевдо-Сбербанк сообщает, что ваш счет в нем заблокирован из-за «нерегулярной активности». Главным элементом письма является большая зеленая кнопка «Нажмите, чтобы разблокировать свою учетную запись». Любопытно, что «заблокировали» счет, а «разблокировать» предлагается аккаунт.После перехода по ссылке мошенники попытаются получить ваши данные для входа в онлайн-банк: логи, пароль и одноразовый СМС-код. Если жертва будет столь невнимательна, что введет данные аккаунта по ссылке из письма, разводилы моментально сменят пароль, перепривяжут номер телефона и попытаются вывести средства со счета.Если такое письмо пришло вам, ни в коем случае не переходите по ссылкам из него! Обратите внимание на полный адрес отправителя: он совершенно не соответствует email-адресу «Сбербанка». Если у вас остаются сомнения относительно своего счета, позвоните в службу поддержки «Сбера» по бесплатному номеру 8-800-555-55-50 и сами всё уточните.