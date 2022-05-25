Россия курс рубля курс доллара

Россиянам рассказали, как определить реальный курс рубля

Артем
dc8371ba-3243-4586-8243-66e9b7c9.png

Руководитель отдела аналитических исследований рассказал, как высчитать настоящий курс рубля и почему он выше чем тот, что нам показывают.

Наверняка вы часто слышите, что низкие цифры курса рубля не соответствуют действительности, а растущие цены только добавляют скептицизма. На самом деле это действительно так. Реальный курс рубля выше. Так какой же актуальный?

Полезной информацией поделился руководитель «Высшей школы управления финансами» с издательством 1Prime. Реальный курс рубля устанавливается Мосбиржей и ЦБ. Фактически он немного занижен из-за ограниченного доступа нерезидентов к бирже. Исходя из этого для понимания настоящего курса, к нему следует прибавить еще 5-7%.

Кроме того, с июля ожидается резкое ослабление рубля из-за снижения Центральным Банком валютной выручки, которая должна продаваться экспортерам. В завершающей стадии — вопрос захода на рынок нерезидентов из Азии, а также постепенно открывающаяся возможность набора коротких позиций.

Эксперт прокомментировал:

«Так что в июне можно ждать курса в районе 65 рублей за доллар и около 70 — за евро, в зависимости от того, насколько евро будет дальше слабеть или укрепляться к доллару. Но стоит повториться — до конца месяца курс ЦБ вряд ли опустится ниже 60 рублей за доллар».

Ранее наш редактор грамотно и понятно объяснил, почему курс доллара падает, а цены растут.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
1Prime
Cсылки по теме:
Мошенники научились воровать деньги у россиян при помощи банкоматов. Будьте внимательны!
«Тинькофф» автоматически подключил рассрочки ряду клиентов. Проверьте у себя
Тинькофф отрицает активацию рассрочки в сториз. Банк все объяснил

Рекомендации

Рекомендации

Отключит ли Apple наши iPhone, iPad и Mac в России? Разбираемся
Как платить картой и смартфоном, если Россию отключат от Visa и MasterCard? Выход есть
Госдума официально сообщила, будет ли Apple блокировать iPhone, iPad и Mac в России
GitHub собирается отключить Россию от исходников. На них работает весь отечественный софт

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+71
jay-b
ключевая цитата во всём этом «верят ли опуститься ниже 60»… можно подтереться всем выше изложенным
23 минуты назад
#
Николай Синёв
+59
Николай Синёв
Ну вот конец месяца мая. Доллар 56 и евро 58. Хм..
11 минут назад
#
John Doe
+569
John Doe
Интересно, что китайцы с Алиэкспресса с этим не согласятся: лично вчера видел, как достаточно дорогой товар у них пересчитывается на рубли четко по текущему курсу. Это легко проверяется, поскольку точно такой же товар продается в магазинах США и цена на него фиксирована и известна.
9 минут назад
#
0
ololo337
Зарегистрировался только что ниспасть что либо ваш редактор не понимает что несёт , либо ему заносят чтоб он писал этот бред.
Не понятно почему вы не отсеиваете чушь собачку
А ещё я бы вам порекомендовал поработать на загадочными , а то уж больно вы похожи затор на продажные сми
5 минут назад
#