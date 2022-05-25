Россиянам рассказали, как определить реальный курс рубля

Руководитель отдела аналитических исследований рассказал, как высчитать настоящий курс рубля и почему он выше чем тот, что нам показывают.
Наверняка вы часто слышите, что низкие цифры курса рубля не соответствуют действительности, а растущие цены только добавляют скептицизма. На самом деле это действительно так. Реальный курс рубля выше. Так какой же актуальный?
Полезной информацией поделился руководитель «Высшей школы управления финансами» с издательством 1Prime. Реальный курс рубля устанавливается Мосбиржей и ЦБ. Фактически он немного занижен из-за ограниченного доступа нерезидентов к бирже. Исходя из этого для понимания настоящего курса, к нему следует прибавить еще 5-7%.
Кроме того, с июля ожидается резкое ослабление рубля из-за снижения Центральным Банком валютной выручки, которая должна продаваться экспортерам. В завершающей стадии — вопрос захода на рынок нерезидентов из Азии, а также постепенно открывающаяся возможность набора коротких позиций.
Эксперт прокомментировал:
«Так что в июне можно ждать курса в районе 65 рублей за доллар и около 70 — за евро, в зависимости от того, насколько евро будет дальше слабеть или укрепляться к доллару. Но стоит повториться — до конца месяца курс ЦБ вряд ли опустится ниже 60 рублей за доллар».
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