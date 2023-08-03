Появился способ выпустить карту турецкой платежной системы Troy и пополнять её через СБП

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В российских сегментах App Store и Google Play появилось приложение для открытия турецких банковских карт. О нем рассказали в «Коммерсанте».



Согласно источнику, приложение называется Letim и позволяет в несколько нажатий открыть турецкую виртуальную банковскую карту. Ею можно оплачивать товары и услуги в зарубежных магазинах, а также снимать наличные в банкоматах Турции с помощью QR-кода.



Пополнение карты происходит с любого рублевого счета посредством «Системы быстрых платежей» — в месяц можно перевести таким образом не более 250 тысяч лир (около 850 тысяч рублей). В теории остаток можно вернуть обратно на российский счет при необходимости. Для открытия карты приложению требуется скан загранпаспорта пользователя.



Создатели Letim говорят, что при регистрации создается электронный кошелек, а не счет в турецком банке. В перспективе с помощью виртуальной карты можно будет платить онлайн.



Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», говорят, что, скорее всего, Letim работает по схеме предоплаченных карт без открытия счета. То есть, пользователь не пополняет кошелек через СБП, а покупает платежную карту определенного номинала.



Говорят, что курс конвертации лиры в приложении довольно высокий, присутствует комиссия за снятие наличных. А еще отмечается, что на сайте Letim отсутствуют сведения о юрлице и контакты, логотипы не являются уникальными, а колл-центр не отвечает. В любом случае, пользоваться этим сервисом вы будете строго на свой страх и риск — гарантий сохранности средств никто не дает.