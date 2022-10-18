Получить полноценную карту Visa или MasterCard теперь гораздо проще



В России появились агрегаторы, предлагающие оформление зарубежных банковских карт в потоковом режиме. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Согласно источнику, спрос на банковские карты Visa и MasterCard, полноценно работающие за рубежом и в интернете, остается стабильно высоким. В связи с этим в сети появились специализированные агрегаторы, собирающие предложения зарубежных карт от различных людей или компаний. Главным преимуществом работы с ними такие сервисы называют защиту от мошенников и полностью дистанционное получение карты.



В частности, одна из таких площадок — ManyMany.Cards (ИП Булатов Эльбрус Ильхамович) предлагает своим клиентам быстро и без проблем получить зарубежную банковскую карту Visa или MasterCard. Операционный директор агрегатора сообщает, что у сервиса есть три партнера: Visatut, EasyPay и Avo.Cards — они выпускают для россиян карты за рубежом. Стоимость услуги варьируется, в среднем придется отдать от 17 до 50 тысяч рублей.



Сейчас клиент указанного сервиса может выбирать из нескольких стран: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. За два месяца работы агрегатор выдал более 3500 карт и утверждает, что спрос сохраняется, а после 21 сентября 2022 года даже увеличился на 30%.



В подобных услугах есть два уязвимых места. Во-первых, все они работают по предоплате, а значит всегда есть риск отдать деньги и не получить ничего взамен. По этому поводу ManyMany.Cards заявляет следующее:



«Наша система страхует финансовые риски клиента. Мы как агрегатор (по сути, посредник, которому доверяет покупатель — прим.ред.) получаем от клиента оплату и задерживаем ее у себя до получения карты. Когда клиент получает карту, деньги перечисляются оператору. Если же карта не приходит, деньги возвращаются».

Разумеется, всё это стоит рассматривать как заявления заинтересованной стороны.





Во-вторых, эксперты говорят, что открытые подобным способом карты имеют большой риск быть заблокированными. При этом сам агрегатор не дает никаких гарантий, что выданный им «пластик» проживет хотя бы неделю. Банки периодически проводят проверки из соображений безопасности и вполне могут заблокировать вашу новенькую карту. Уплаченные агрегатору за нее средства в таком случае никто не вернет.