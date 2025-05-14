Россияне активно переходят на фриланс — «Авито Услуги»

Александр


Аналитики «Авито Услуг» выяснили, в каких сферах фриланс стал наиболее востребован, и как меняется рынок частных специалистов.

14 мая в России отмечается День фрилансера — профессиональный праздник тех, кто выбирает гибкую форму занятости. По данным «Авито Услуг», по сравнению с апрелем прошлого года в России спрос на услуги специалистов такого типа заметно вырос. Наибольшей популярностью пользуются специалисты в сферах IT, рекламы и маркетинга — спрос на них увеличился в 2 раза (+97%). Компании всё чаще выбирают формат удаленного сотрудничества.

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Бизнес активно ищет фрилансеров

Рост интереса со стороны бизнеса к услугам фрилансеров — + 11% за год — стимулирует расширение предложения: число объявлений от бухгалтеров выросло на 64%, от юристов — на 62%.

Фриланс выходит на стройку

Рост интереса к строительству, особенно загородному, отражается как в спросе, так и в предложении. За месяц спрос на строительные работы вырос на 33%. Параллельно расширяется и предложение от специалистов: на 89% стало больше объявлений от проектировщиков, а от дизайнеров интерьеров — на 72%. Рынок демонстрирует стремление к комплексным решениям — от первого эскиза до финального дизайна.

Развитие сферы красоты

С приходом весны традиционно повышается интерес к индустрии красоты. Особенно востребованы мастера по бровям и ресницам — спрос на эти услуги увеличился на 23% за год. Рынок оперативно реагирует на потребности клиентов: предложение от мастеров в этой категории выросло на 32%. Специалисты предлагают услуги как в салонах, так и с выездом на дом, что делает процедуры доступными для широкой аудитории.

Число частных мастеров растет: спрос на аренду рабочих мест среди бьюти-специалистов вырос на 10% за год. Работа «на себя» становится более привлекательной: меньше бюрократии, выше гибкость, больше ощущение контроля.
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