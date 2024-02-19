Россияне бросились скупать лицензии на Windows и Microsoft Office. Что происходит?

Олег

Windows

Фото: onlinetrade

В России зафиксирован взлет продаж «коробочных» лицензий на продукты Microsoft. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно источнику, резкое увеличение спроса на Windows и Microsoft Office подтвердили представители Wildberries, «Яндекс Маркета», площадок с объявлениями и несколько сетевых ритейлеров. Речь идет о так называемых «коробочных» лицензиях: компакт-дисках с программой или ОС, к которой прилагается ключ активации. В 2023 году продажи «винды» выросли в 10 раз, а офисного пакета — в 16 раз.

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Эксперты, опрошенные «Ведомостями» объясняют такой взлет санкциями. Поскольку российские карты Visa и MasterCard не работают на сайте Microsoft, купить цифровую лицензию Windows и Office больше нельзя. Россиянам, которым требуется именно лицензионный софт не остается других вариантов, как покупать его на физических носителях. Ранее продажа «коробочных» лицензий почти вымерла, но теперь всё кардинально поменялось. У такого варианта лицензии есть и еще одно преимущество: её можно переносить с ПК на ПК. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

lazex
+17
lazex
У меня лицензия, купленная онлайн, привязана к учетной записи Microsoft, и она тоже прекрасно переносится с ПК на ПК (подхватывается автоматически при входе в аккаунт).
час назад в 18:10
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–58
oskar
Ну, лох не мамонт. Ведь многие и не подозревают, что когда покупали ноутбук с предустановленной виндой, начиная с 7 версии, производитель зашил ключ винды в BIOS и он подхватывается автоматом при переустановке. А, как мы помним, что с 7 ки можно ставить лицензию 10 бесплатно, а также 11 можно ставить бесплатно с ключом активации от 7 ки, даже в обход TRM.
Это мне напомнило как народ покупал одни и те же фильмы сначала на видеокассетах, потом на двд, потом на блюрей ( я имею ввиду лицензию ), получается что Голливуд продал один и тот же фильм 3 раза.
минуту назад
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