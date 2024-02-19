Россияне бросились скупать лицензии на Windows и Microsoft Office. Что происходит?

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В России зафиксирован взлет продаж «коробочных» лицензий на продукты Microsoft. Об этом пишут «Ведомости».



Согласно источнику, резкое увеличение спроса на Windows и Microsoft Office подтвердили представители Wildberries, «Яндекс Маркета», площадок с объявлениями и несколько сетевых ритейлеров. Речь идет о так называемых «коробочных» лицензиях: компакт-дисках с программой или ОС, к которой прилагается ключ активации. В 2023 году продажи «винды» выросли в 10 раз, а офисного пакета — в 16 раз.







Эксперты, опрошенные «Ведомостями» объясняют такой взлет санкциями. Поскольку российские карты Visa и MasterCard не работают на сайте Microsoft, купить цифровую лицензию Windows и Office больше нельзя. Россиянам, которым требуется именно лицензионный софт не остается других вариантов, как покупать его на физических носителях. Ранее продажа «коробочных» лицензий почти вымерла, но теперь всё кардинально поменялось. У такого варианта лицензии есть и еще одно преимущество: её можно переносить с ПК на ПК.