Россияне четко и ясно показали свое отношение к замедлению YouTube



Несмотря на замедление YouTube трафик сервиса в России продолжает расти. Об этом пишет РБК.



Ранее мы сообщали, что в отношении YouTube было принято решение о замедлении: в качестве причин назывались нарушения закона РФ со стороны площадки, а также устаревшее серверное оборудование. Спустя некоторое время после начала замедления оказалось, что интерес россиян к сервису ничуть не упал.







Согласно источнику, количество трафика YouTube из России измерил аналитический сервис Mediascope. Оказалось, что в течение недели с 22 по 28 июля количество пользователей старше 4-х лет, которые хотя бы один раз зашли на YouTube, составило 82,5 миллиона. Это немного больше, чем на прошлой неделе до замедления — тогда их было 82,1 млн человек. Если же взять для сравнения ту же самую неделю в 2023 году, то прирост получается еще больше: 82,5 против 80,6 млн человек.



Вырос также среднесуточный охват YouTube в России: за прошедшую неделю это 55,4 млн, за позапрошлую — 52,3 млн, а год назад было 52,3 млн человек. Похоже, что россияне никак не готовы отказываться от «красного» видеохостинга, и долгая загрузка видео их совсем не смущает.