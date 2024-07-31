Россияне четко и ясно показали свое отношение к замедлению YouTube

Олег

YouTube


Несмотря на замедление YouTube трафик сервиса в России продолжает расти. Об этом пишет РБК.

Ранее мы сообщали, что в отношении YouTube было принято решение о замедлении: в качестве причин назывались нарушения закона РФ со стороны площадки, а также устаревшее серверное оборудование. Спустя некоторое время после начала замедления оказалось, что интерес россиян к сервису ничуть не упал.

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Согласно источнику, количество трафика YouTube из России измерил аналитический сервис Mediascope. Оказалось, что в течение недели с 22 по 28 июля количество пользователей старше 4-х лет, которые хотя бы один раз зашли на YouTube, составило 82,5 миллиона. Это немного больше, чем на прошлой неделе до замедления — тогда их было 82,1 млн человек. Если же взять для сравнения ту же самую неделю в 2023 году, то прирост получается еще больше: 82,5 против 80,6 млн человек.

Вырос также среднесуточный охват YouTube в России: за прошедшую неделю это 55,4 млн, за позапрошлую — 52,3 млн, а год назад было 52,3 млн человек. Похоже, что россияне никак не готовы отказываться от «красного» видеохостинга, и долгая загрузка видео их совсем не смущает. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

Mers
+5234
Mers
Смотрю по wi-fi YouTube через PS в 4К, никакого замедления. Но если смотрю тот же ролик через смартфон, то это иногда ппц какой-то. Что это за выборочное замедление такое. 🤬
Сегодня в 01:32
#
+449
den3221
Не грузит ни на одном устройстве! Был нормальный vpn но вдруг он резко захотел оплаты прям под это дело! А платежи не принимает! Подскажите кто на винде нормальный von знает!
Сегодня в 01:46
#
+630
law den3221
Не знаю если на на винду на на айфоне и на маке пользуюсь hitvpn 100р с ниб ютуб норм работат
Сегодня в 01:57
#
+449
den3221 law
На винду есть надо глянуть! Спасибо.
Сегодня в 02:09
#
+53
pochaps den3221
Загугли GoodbyeDPI
Сегодня в 06:31
#
s_medik
+3446
s_medik den3221
Outline, одна подписка и для iPhone, и iPad, и для ноутбука на Windows.
Сегодня в 09:06
#
+113
unfailingsky
Эти уроды ещё и с доступом в инсту будто что-то сделали. Целый день не грузит.
Сегодня в 02:00
#
Esthet
+1876
Esthet
Я пока не заметил никаких замедлений
Сегодня в 03:06
#
YABLOKOFON
+286
YABLOKOFON
Перестал нормально работать ютуб пришлось поставить гудбай dpi на комп все блокировки как рукой сняло. На андроид проекторе жёсткие тормоза на телефоне вероятно тоже.
Сегодня в 05:24
#
+53
pochaps YABLOKOFON
Его вроде можно на андроид поставить
Сегодня в 06:32
#
YABLOKOFON
+286
YABLOKOFON pochaps
Со старыми версиями андроида не все так просто там
Сегодня в 06:38
#
+12
AID_000411.f8c7b349a1bc4da699ab2f6ee1d27719.1920
Задолбали со своей цензурой, все равно тв с оголтелой пропагандой смотреть не кто не будет.
Сегодня в 06:32
#
+33
olegvl2
Крупные провайдеры, особенно окологосударственные, типа мтс стали глушить потихоньку, мелкие пока держатся, по крайней мере это в центре Москвы, но хороший vpn все решает, ищите хороший vpn, они есть
Сегодня в 08:00
#