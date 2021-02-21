Организованный выходцами из России стартап Voices планирует выпустить приложение для стриминга в прямом эфире с монетизацией авторов за счёт донатов и подписки. Оно будет конкурировать с такими сервисами, как Clubhouse, TikTok и OnlyFans.
Среди инвесторов Voices — сооснователь PayPal Питер Тиль, основатель Signal Мокси Марлинспайк, сооснователь Tinder Джастин Матин, основатель Shutterstock Джон Орингер, Давид и Даниил Либерманы, венчурный инвестор Кори Леви, тиктокеры Sway House, Марина и Николай Давыдовы, сооснователи MSQRD Евгений Невгень, Сергей Гончар и Андрей Янчуревич. В общей сложности стартап привлёк на своё развитие около двух миллионов долларов, о чём сообщил в фейсбуке один из его основателей Алексей Быстров.
Как и в случае с Clubhouse, зарегистрироваться в Voices можно будет только по приглашениям. Запуск проекта намечен на весну 2021 года.
По замыслу основателей стартапа, Voices будет способствовать массовому появлению создателей контента и «росту среднего класса творческой экономики». В приложении будет доступен стриминг видео, а также аудиобеседы на различные тематики. Сервис будет зарабатывать на комиссионных отчислениях с донатов и пожертвований, но большая часть средств будет перечисляться создателям контента.
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