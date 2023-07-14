Россияне массово бегут из ChatGPT и Midjourney. Что случилось?

Олег

ChatGPT


Российский трафик двух самых трендовых нейросетей резко снижается. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно источнику, российская аудитория зарубежных нейросетевых сервисов ChatGPT и Midjourney стала резко и значительно снижаться. За прошедший месяц на 30% меньше россиян хотя бы один раз открыли хайповый чат-бот. Midjourney показывает еще большее падение —трафик из России сократился на 50% за один только июнь.

«Ведомости» сообщают, что всё дело в запуске отечественных нейросетевых сервисов со схожей функциональностью. В последние недели серьезно растет трафик ИИ графической нейросети Kandinsky от «Сбера» и «Шедеврума» от «Яндекса». А еще всё больше россиян интересуются YandexGPT. Именно в эти сервисы перетекает отечественный трафик.

Стоит отметить, что общемировое использование ChatGPT также снизилось, но не так масштабно — за июнь трафик в нем упал всего на 9,7%.

Ранее наш редактор Артем Фунтиков опубликовал любопытные рассуждения об ИИ — кто и зачем им пользуется, и чего ждать от нейросетей в перспективе. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

tellurian
+4864
tellurian
Каникулы и многие в отпусках.
Осенью будет снова наплыв.
Сегодня в 17:00
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Dmitriy
+594
Dmitriy
Народ бухать перетекает, и шашлык кушать. Алкотрафик аналитики явно не учитывают.
2 часа назад в 18:05
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+219
den3221
Онклама кандинского и шедеврума!;)
22 минуты назад
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+219
den3221
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22 минуты назад
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