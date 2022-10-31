VPN Россия

Россияне массово отказываются от VPN. Причина довольно разумна

Олег

VPN


Опрос показал, что жители РФ всё чаще отказываются использовать VPN. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно источнику, исследование провели в «АльфаСтраховании». Сотрудники компании в режиме онлайн опросили 1483 жителя России возрастом от 18 до 60 лет. Опрос проводили с 5 по 18 сентября; он включал в себя вопросы, касающиеся безопасности личных данных, в том числе использования VPN и хранения паролей от аккаунтов и девайсов.

По результатам исследования выяснилось следующее:
  • 39% участников опроса отказались от хранения паролей в смартфонох или на ПК, перейдя на записные книжки.
  • 14% опрошенных отказались от использования любых VPN-сервисов, хотя раньше устанавливали их; причина, которую называли эти люди — VPN-сервисы могут собирать личные данные, которые потом используются в рекламных целях.
  • 41% опрошенных меняли пароль в банковских приложениях или аккаунтах соцсетей хотя бы один раз за последние два месяца; почти 12% сделали это дважды за два месяца.
Любопытно, что в этом опросе немало людей отмечали, что не предоставляют своих паролей третьим лицам, даже если это их супруги, дети или родители. Более ранний опрос показывал, что более половины участников делали это. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

Влад Соло
+539
Влад Соло
Никогда не пользовался. Не открывается сайт — ну и ладно.
2 часа назад в 19:08
#
игорь
+118
игорь
Деградация продолжается
2 часа назад в 19:15
#
YABLOKOFON
+40
YABLOKOFON
Да да массово отказываются, очередные сказки
2 часа назад в 19:16
#
Lord
+537
Lord
Раньше vpn использовал, в основном для инсты, теперь снёс. А потом и инсту — полет нормальный.
2 часа назад в 19:22
#
+118
lokky Lord
Еще телефон выброси — совсем хорошо будет.
44 минуты назад
#
Balterby
+91
Balterby
14 % из 1500, ага массово отказываются. Тупой заголовок.
час назад в 20:09
#