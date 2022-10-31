Россияне массово отказываются от VPN. Причина довольно разумна

39% участников опроса отказались от хранения паролей в смартфонох или на ПК, перейдя на записные книжки.

14% опрошенных отказались от использования любых VPN-сервисов, хотя раньше устанавливали их; причина, которую называли эти люди — VPN-сервисы могут собирать личные данные, которые потом используются в рекламных целях.

41% опрошенных меняли пароль в банковских приложениях или аккаунтах соцсетей хотя бы один раз за последние два месяца; почти 12% сделали это дважды за два месяца.

Опрос показал, что жители РФ всё чаще отказываются использовать VPN. Об этом сообщает ТАСС.Согласно источнику, исследование провели в «АльфаСтраховании». Сотрудники компании в режиме онлайн опросили 1483 жителя России возрастом от 18 до 60 лет. Опрос проводили с 5 по 18 сентября; он включал в себя вопросы, касающиеся безопасности личных данных, в том числе использования VPN и хранения паролей от аккаунтов и девайсов.По результатам исследования выяснилось следующее:Любопытно, что в этом опросе немало людей отмечали, что не предоставляют своих паролей третьим лицам, даже если это их супруги, дети или родители. Более ранний опрос показывал, что более половины участников делали это.