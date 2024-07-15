МТС пожаловался на неизвестных, которые от его имени собирают деньги с населения



Российский мобильный оператор МТС предупредил о новой мошеннической схеме, замаскированной под его бренд. Информацию собрали в «Коммерсанте».







Согласно источнику, мошенники начали пользоваться широко известными и не вызывающими подозрений названиями и брендами, чтобы усыплять бдительность россиян. Ранее мы уже рассказали о разводе от имени «Мосэнергосбыта», а теперь разводилы начали представляться сотрудниками оператора МТС. Лжеоператор звонит человеку и сообщает о необходимости срочно что-то предпринять, чтобы остаться на связи:





«Звонят абонентам, утверждая, что требуется обновление настроек сети или выполнение каких-то технических манипуляций для улучшения качества связи. Они сообщают о том, что ведется плановая замена оборудования на вышках сотовой связи, создавая искусственный срочный характер ситуации», — представитель МТС Андрей Бийчук.



Обычно мошенники используют стандартные угрозы в виде отключения связи или мобильного интернета в случае, если жертва откажется выполнять их условия. В процессе разговора они выуживают у человека СМС-код либо пароль, который даст доступ к онлайн-банку либо аккаунту «Госуслуг». В первом случае карта опустошается, а во втором — от имени жертвы подаются заявки на кредит.