МТС пожаловался на неизвестных, которые от его имени собирают деньги с населения

Олег

МТС


Российский мобильный оператор МТС предупредил о новой мошеннической схеме, замаскированной под его бренд. Информацию собрали в «Коммерсанте».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Согласно источнику, мошенники начали пользоваться широко известными и не вызывающими подозрений названиями и брендами, чтобы усыплять бдительность россиян. Ранее мы уже рассказали о разводе от имени «Мосэнергосбыта», а теперь разводилы начали представляться сотрудниками оператора МТС. Лжеоператор звонит человеку и сообщает о необходимости срочно что-то предпринять, чтобы остаться на связи:

«Звонят абонентам, утверждая, что требуется обновление настроек сети или выполнение каких-то технических манипуляций для улучшения качества связи. Они сообщают о том, что ведется плановая замена оборудования на вышках сотовой связи, создавая искусственный срочный характер ситуации», — представитель МТС Андрей Бийчук. 

Обычно мошенники используют стандартные угрозы в виде отключения связи или мобильного интернета в случае, если жертва откажется выполнять их условия. В процессе разговора они выуживают у человека СМС-код либо пароль, который даст доступ к онлайн-банку либо аккаунту «Госуслуг». В первом случае карта опустошается, а во втором — от имени жертвы подаются заявки на кредит. 

5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
МТС, «Мегафон» и «Билайн» припугнули за дополнительные списания
МТС начал мешать абонентам уходить к другим операторам
МТС пожаловался на самую мощную за год кибератаку

Рекомендации

Рекомендации

«Сбербанк» поменял условия обслуживания карт. Что изменилось?
Google приготовила приятный сюрприз для владельцев Galaxy Watch и Pixel Watch
Обновление One UI 6.1 принесло на смартфоны Galaxy неприятный глюк
Samsung Galaxy S25 заткнет за пояс всех конкурентов благодаря одной своей особенности

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии