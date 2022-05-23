Россия Смартфоны

Россияне массово скупают «звонилки». Что происходит?

Олег

Звонилка


В России резко увеличился спрос на кнопочные телефоны. Об этом пишут в РБК со ссылкой на данные ритейлеров. 

Согласно источнику, в первом квартале 2022 года (с января по март) значительно увеличились поставки в Россию кнопочных телефонов-«звонилок». Если сравнивать показатели первых трех месяцев 2022 с 2021-м годом, то поставки выросли на 43%. Теперь эта цифра находится на уровне 2017 года. 

Аналитический центр GS Group отмечает, что с начала января до конца марта 2022 в Россию были ввезены более 3,5 миллионов «звонилок». Одновременно с этим сократились поставки смартфонов — за первый квартал 2022 года их было ввезено на 14% меньше, чем за тот же период 2021-го. В штучном измерении в Россию прибыли примерно 6,8 млн смартфонов. 

Любопытно, что суммарно мобильных устройств было импортировано чуть более 10 млн штук, что соответствует первому кварталу 2021 года. То есть, всё выглядит так, будто люди всё чаще покупают кнопочные телефоны вместо смартфонов, а не одновременно с ними. 

Эксперты рынка объясняют такой феномен по-разному. Тот же GS Group отмечает, что повышение спроса на «звонилки» спровоцировало снижение доверия к смартфонам и брендам — люди видят, что компания может запросто оставить рынок и урезать своим покупателям функциональность их девайсов. При этом представитель компании «Ф-Плюс Мобайл» говорит, что они просто сделали более объемный заказ «про запас» на случай, если в дальнейшем поставки прервутся. 



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Источник:
РБК
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Комментарии

+33
Keks08
Вот и пригодилась 8800 Сирокко.) Валяется уже столько лет.
час назад в 12:53
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kardigan
+2499
kardigan
Вот и black berry у дел. 9900 (классика!
час назад в 13:20
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